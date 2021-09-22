НОВИНИКабінет Міністрів на засіданні 22 вересня ухвалив рішення, яке дозволить оформити пенсії, субсидії та іншу соціальну допомогу на порталі Дія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пенсії та субсидії можна буде оформити через Дію
Так, на порталі Дія можна буде оформити онлайн житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, а також звернення в електронній формі за соціальними послугами
Фото: Ukrinform
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
Так, на порталі Дія можна буде оформити онлайн житлові субсидії, отримання пенсій, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям, а також звернення в електронній формі за соціальними послугами. Для цього потрібно буде заповнити заявку онлайн.
У межах пілотного проєкту українці зможуть отримувати державну соцдопомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; на дітей одиноким матерям; на тяжкохворих дітей; під час усиновлення дитини; особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.
Також люди зможуть на порталі Дія отримувати пенсії, звертатися за наданням соціальних послуг та призначенням компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.
Такі зміни відбуваються у рамках проєкту Єдиної інформаційної системи соціальної сфери. Це система, яку створюють Мінсоцполітики та Мінцифра для автоматизації процесів нарахування соцвиплат.
До кінця 2021 року пілотний проєкт запрацює для громадян щонайменше у двох областях.
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22 09 2021 17:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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