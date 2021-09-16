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16 09 2021 14:18

На Закарпатті відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес

Уряд США разом із Агенцією з міжнародного розвитку USAID у співпраці з місцевою владою підтримали центр Дія.Бізнес тут, в Ужгороді. У мене була нагода переглянути ті послуги, які він надає, — цей перелік вражає, центр буде дуже корисним для місцевих підприємців та громадян
На Закарпатті Міністерство цифрової трансформації України відкрило перший у Західній Україні центр Дія.Бізнес. Участь у відкритті центру взяла тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
На Закарпатті відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес Фото: Ukrinform
Про це передає кореспондент Укрінформу з місця події.
 
"Уряд США разом із Агенцією з міжнародного розвитку USAID у співпраці з місцевою владою підтримали центр Дія.Бізнес тут, в Ужгороді. У мене була нагода переглянути ті послуги, які він надає, — цей перелік вражає, центр буде дуже корисним для місцевих підприємців та громадян", - сказала Крістіна Квін.
 
Вона зазначила, що під час робочої поїздки на Закарпатті була вражена розмаїттям людських ресурсів у регіоні.
 
"У людей дуже багато креативності, а це означає, що багато потенціалу. Тепер завдяки центру Дія.Бізнес молоді люди матимуть більше можливостей використати їх тут, на Закарпатті, а не переїжджати для цього у Київ чи за межі країни", - наголосила Квін.
 
У свою чергу голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков підкреслив, що завдяки ідеї про державу у смартфоні, Україні наразі заздрять країни-сусіди з ЄС.
 
"Зовсім недавно на одній із офіційних зустрічей, коли я демонстрував можливості українського додатку Дія, почув у відповідь: коли у нас в державі таке буде? Це тішить", - сказав Полосков.
 
 
 
 
 
 
На Закарпатті відкрили центр підтримки підприємців Дія.Бізнес / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ
 
Він також зазначив, що розташування центру Дія.Бізнес в Ужгородському національному університеті дасть можливість молодим людям створювати свою справу, не виходячи із навчального закладу.
 
Центр підтримки підприємців діє при Ужгородському нацуніверситеті. Підприємці можуть отримати тут безоплатні консультації з питань фінансового менеджменту, HR, маркетингу, продажів, юридичної підтримки тощо. Крім цього, в центрі Дія.Бізнес підприємці зможуть проходити навчання офлайн або в змішаному форматі, використовувати простір для власних подій та протестувати свої продукти на pop-up-локаціях.
 
Як повідомлявлося, центри підтримки підприємців Дія.Бізнес вже працюють у Харкові, Миколаєві, Одесі, Полтаві, в Черкасах у форматі консультаційного стенда та на базі КНУ ім. Т. Шевченка для студентів і майбутніх підприємців. У 2021 році планується відкриття від 7 до 15 таких центрів в Україні.
 
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