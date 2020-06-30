Перенесений матч 24 туру УПЛ "Карпати" - "Маріуполь" не відбудеться

Перенесений на 1 липня матч 24-го туру чемпіонату України з футболу між клубами Прем'єр-ліги "Карпати" (Львів) - "Маріуполь" не відбудеться.

Фото: Укрінформ

Причина - відсутність фінансової можливості у львів’ян виїхати до Маріуполя, повідомляє пресслужба УПЛ, зазначає "Укрінформ". Дирекція УПЛ передала справу на розгляд контрольно-дисциплінарному комітету УАФ та поінформувала ФК "Карпати", що згідно з регламентом, у разі повторної неявки на матч без поважних причин, клуб автоматично виключать зі змагань. Читайте також: УЄФА оприлюднив розклад юнацького Євро-2021 з футзалу

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