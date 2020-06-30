СПОРТ НОВИНИПеренесений на 1 липня матч 24-го туру чемпіонату України з футболу між клубами Прем'єр-ліги "Карпати" (Львів) - "Маріуполь" не відбудеться.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Перенесений матч 24 туру УПЛ "Карпати" - "Маріуполь" не відбудеться
Фото: Укрінформ
Причина - відсутність фінансової можливості у львів’ян виїхати до Маріуполя, повідомляє пресслужба УПЛ, зазначає "Укрінформ".
Дирекція УПЛ передала справу на розгляд контрольно-дисциплінарному комітету УАФ та поінформувала ФК "Карпати", що згідно з регламентом, у разі повторної неявки на матч без поважних причин, клуб автоматично виключать зі змагань.
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