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Перенесений матч 24 туру УПЛ "Карпати" - "Маріуполь" не відбудеться

Перенесений на 1 липня матч 24-го туру чемпіонату України з футболу між клубами Прем'єр-ліги "Карпати" (Львів) - "Маріуполь" не відбудеться.
Перенесений матч 24 туру УПЛ "Карпати" - "Маріуполь" не відбудеться Фото: Укрінформ

Причина - відсутність фінансової можливості у львів’ян виїхати до Маріуполя, повідомляє пресслужба УПЛ, зазначає "Укрінформ".

Дирекція УПЛ передала справу на розгляд контрольно-дисциплінарному комітету УАФ та поінформувала ФК "Карпати", що згідно з регламентом, у разі повторної неявки на матч без поважних причин, клуб автоматично виключать зі змагань.

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30 06 2020 17:22
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