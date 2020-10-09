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Перший аукціон з приватизації спиртзаводів оголосять 15 вересня - ФДМУ

Потенційні інвестори зможуть ознайомитися з першим спиртовим заводом, що приватизується, переглянути всю документацію і детально вивчити ситуацію на підприємстві
Перший аукціон з приватизації об'єктів спиртової галузі буде оголошено 15 вересня 2020 року.
Перший аукціон з приватизації спиртзаводів оголосять 15 вересня - ФДМУ Фото: з відкритих джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ) у Фейсбуці.

Голова ФДМУ Дмитро Сенниченко зазначив, що тіньовий обіг спирту з 10% у 2007 році досяг 55% у 2019 році. За його словами, щороку бюджети різних рівнів недоотримують 8-10 млрд грн.

"Як ви знаєте, будь-які монополії не призводять до якісних змін, саме тому ДП "Укрспирт" передає 41 завод, які в першу чергу Фондом держмайна будуть виставлені на аукціони. Зараз ми активно здійснюємо підготовку до приватизації цих об'єктів, а перший аукціон буде оголошено 15 вересня", - сказав Сенниченко.

Він запевняє, що потенційні інвестори зможуть ознайомитися з першим спиртовим заводом, що приватизується, переглянути всю документацію і детально вивчити ситуацію на підприємстві. Голова ФДМУ пояснює, що в багатьох випадках об'єкти "Укрспирту" - це територія типу "brownfield", яка має залізничну колію, підключення до електроенергії і на якій можна не лише виготовляти спирт, але й використовувати її для переробки агропродукції, чи вироблення біоетанолу.

"В Європі зараз великий дефіцит саме такої продукції, і Молдова, яка вчасно провела приватизацію, зараз експортує великі обсяги продукції, яка базується на агропідприємствах, але має додану вартість", - зауважив Сенниченко.

Нагадаємо, що Шмигаль запросив американських інвесторів приватизовувати держпідприємства

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10 09 2020 15:18
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