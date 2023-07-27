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CУСПІЛЬСТВО

Після ребрендингу Twitter почав знижувати ціни на рекламу – ЗМІ

27 липня 2023, 13:45
Після ребрендингу Twitter почав знижувати ціни на рекламу – ЗМІ
Джерело twitter.com/elonmusk
Ілон Маск змінив логотип соцмережі на Х.

Після ребрендингу і перетворення на Х компанія Twitter почала знижувати ціни на рекламу, щоб повернути бренди, що пішли.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на листи, які були розіслані рекламодавцям. Зазначається, що нові форми заохочення використовуються для деяких форматів реклами у США та Британії.

Крім того, компанія попередила бренди про те, що вони втратять свою "синю галочку" верифікації, якщо не досягнуть певного рівня витрат. Раніше Twitter вже повідомив брендам, що їхні акаунти можуть втратити галочку, якщо вони не витратили на рекламу щонайменше 1000 доларів протягом попередніх 30 днів або 6000 доларів протягом попередніх 180 днів.

Серед іншого рекламодавцям пропонують знижку на рекламні відео, які з'являються на вкладці "Досліджуване". Така реклама допомагає брендам цілодобово перебувати у списку актуальних тем. Соцмережа пропонує 50% знижку на бронювання такої реклами до 31 липня.

"Мета цих знижок — допомогти нашим рекламодавцям збільшити охоплення у критичні моменти у Twitter, наприклад, під час Чемпіонату світу з футболу серед жінок", - йдеться у листі.

23 липня Ілон Маск заявив про те, що Twitter змінить назву та логотип на Х, а також про намір позбутися всього, пов'язаного з птахами, включаючи слово "твіт". За даними Bloomberg, ці зміни коштували компанії від 4 до 20 мільйонів доларів.

Маск купив компанію Twitter у жовтні 2022 року за 44 мільярди доларів. З того моменту він вніс великі зміни до роботи Twitter і звільнив більшу частину співробітників компанії.

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