Південна Корея вперше успішно випробувала ракету-вбивцю бункерів

Після двох невдалих запусків Південна Корея вперше успішно випробувала крилату ракету "Чхонрьон", яка зможе вражати глибоко укріплені підземні об'єкти.

Південна Корея успішно провела перші технічні льотні випробування нової крилатої ракети великої дальності "Чхонрьон" ("Небесний дракон"), призначеної для ураження глибоко укріплених підземних об'єктів. Тест став першим успішним після двох невдалих спроб, під час яких розробникам довелося дистанційно знищити дослідні зразки.

Про це пише Defence Blog.

Випробування відбулося 25 червня на базі 3-го навчально-бойового авіакрила. Ракета успішно відокремилася від легкого штурмовика FA-50, запустила реактивний двигун у повітрі та виконала стабільний політ. Саме ці етапи не вдалося пройти під час запусків у січні та березні.

Якщо програма розвиватиметься за планом, розробку завершать до 2028 року, серійне виробництво стартує у 2029-му, а на озброєння ракета надійде на початку 2030-х років. Основним носієм стане новітній південнокорейський винищувач KF-21 "Бораме", однак "Чхонрьон" також інтегрують із літаками FA-50, KF-16 та F-15K. Нову зброю створюють як відповідь на розгалужену мережу підземних бункерів і командних пунктів Північної Кореї, значна частина яких розташована всередині гірських масивів. Ракета призначена для ураження саме таких укріплених об'єктів, які практично недосяжні для звичайних авіабомб.