Пласідо Домінго звинуватили у сексуальних домаганнях, - ЗМІ

Журналісти поговорили із трьома десятками інших співаків, танцюристів, музикантів оркестру, членів закулісного персоналу, які повідомили, що стали свідками неналежної поведінки Домінго

Оперного співака Пласідо Домінго звинуватили у сексуальних домаганнях.

Дев'ять артистів стверджують, що Домінго домагався їх на зустрічах, що відбувалися протягом трьох десятиліть, починаючи з кінця 1980-х, повідомляє Hollywood Reporter з посиланням на свідчення жертв The Associated Press.

Журналісти поговорили із трьома десятками інших співаків, танцюристів, музикантів оркестру, членів закулісного персоналу, які повідомили, що стали свідками неналежної поведінки Домінго та того, що він безкарно переслідує молодих жінок.

Нагадаємо, що колишній віце-президент США і ймовірний кандидат в президенти на виборах 2020 року Джо Байден зіткнувся із звинуваченнями в "недоречних дотиках".