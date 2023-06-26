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ПОЛІТИКА

Погрози сім'ям лідерів "Вагнера" змусили Прігожина скасувати наступ на москву – The Telegraph

26 червня 2023, 13:19
Погрози сім'ям лідерів
Джерело: dsnews
Також було підраховано, що найманці налічували лише 8 бійців, а не заявлені 25 тисяч, і, ймовірно, зазнали б поразки при спробі захопити російську столицю, зазначається у публікації.

За даними джерел у службі безпеки Великої Британії, російські спецслужби загрожували сім'ям лідерів групи "Вагнера", перш ніж Євген Прsгожин скасував свій наступ на vоскву.

Про це повідомляє The Telegraph.

Також було підраховано, що найманці налічували лише 8 бійців, а не заявлені 25 тисяч, і, ймовірно, зазнали б поразки при спробі захопити російську столицю, зазначається у публікації.

Згідно з інформацією, якою поділилися з The Telegraph, путін тепер спробує асимілювати солдатів групи "Вагнера" до російської армії та усунути її колишніх лідерів.

"Аналіз дає ключ до розгадки того, чому Прігожин, лідер групи "Вагнера", скасував свій бунтівний марш на москву в суботу лише за кілька годин до прибуття до столиці", - йдеться у матеріалі.

Залишаються припущення, яка формальна угода була укладена, якщо така була. кремль заявив у суботу, що Прігожин вирушить до білорусі в обмін на помилування за звинуваченням у державній зраді.

Жодних коментарів від Прігожина з приводу цієї пропозиції не надходило. Також залишається незрозумілим, чи міністр оборони росії Сергій Шойгу буде знижений на посаді чи звільнений, як того вимагав Прігожин.

Нагадаємо, лідер найманців "Вагнер" Євген Прігожин розпочав військовий заколот увечері 23 червня. "Вагнерівці" фактично без бою захопили Ростов-на-Дону та Воронеж. Колони "Вагнера" не дійшли до москви близько 200 км, але Прігожин увечері 24 червня заявив, що припиняє похід на москву.

Згодом стало відомо, що Прігожина відправляють до білорусі, закриваючи кримінальні справи про переворот.

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