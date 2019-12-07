Політв'язень Микола Карпюк записав звернення із російської в'язниці, - ВІДЕО

Український політв'язень Микола Карпюк, якого незаконно засудили у Росії до 22,5 років ув'язнення, записав звернення до українців із в'язниці.

"У сьогоднішній момент існує суспільний запит на національну консолідацію. Вибори дуже скоро закінчаться. Звичайно, під час виборчої кампанії йде загострення боротьби, протистояння, розшарування суспільства. Але після виборів необхідно встановлювати внутрішньосуспільний діалог. Потрібно зрозуміти, що права не дають, права беруть. Потрібно чітко пам’ятати те, що ми усвідомили на Майдані (що народ є єдиним носієм влади) і заставляти владу йти на діалог із суспільством. Іншого шляху в розвитку України не існує", - зазначив політв'язень, повідомляє "Громадське".

Нагадаємо, Верховний суд Росії визнав законним вирок українцям Миколі Карпюку і Станіславу Клиху, засудженим на 22,5 і 20 років позбавлення волі. Натомість адвокат підсудних Ілля Новіков заявив, що таке рішення суду, яке підтвердило вирок українцям за участь у чеченській війні, було очікуваним.

Карпюка заарештували в березні 2014 року, Клиха - в серпні 2014. Слідчий комітет Росії стверджує, що Карпюк разом з нині покійним Олександром Музичком керував "бандою "Вікінг", яка нібито здійснювала злочини в Чечні в 1990-х роках. У СК Росії кажуть, що членами "Вікінга" також були нинішній лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош, Юрій Долженко, Клих і інші українці.

Проти Карпюка і Клиха дав свідчення українець Олександр Малофєєв. Він також заявив, що в Чечні воював колишній український прем'єр Арсеній Яценюк.

17 травня Верховний суд Чечні виніс обвинувальный вирок Карпюку та Клиху. Присяжні визнали доведеною вину українців у керівництві й участі в банді, вбивстві двох і більше осіб у зв'язку з виконанням ними свого службового обов'язку і замаху на вбивство в складі бандформувань на Північному Кавказі в 1994 році.