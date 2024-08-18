Помер актор Ален Делон

Йому було 88 років.

Помер легенда французького кіно Ален Делон, якому було 88 років.

Про це повідомляє французький телеканал BFMTV.

Троє дітей актора повідомили про його смерть цієї неділі.

"Ален Фаб'єн, Анушка, Ентоні і його собака Лубо з глибоким сумом повідомляють про смерть свого батька. Він мирно пішов з життя у своєму будинку в Душі, в оточенні своїх трьох дітей і сім'ї. Його сім'я просить вас люб'язно поважати його приватне життя в цей надзвичайно болісний час жалоби", - йдеться в прес-релізі.

Після інсульту в 2019 році він був дуже ослаблений.

Актор жив у своєму маєтку в Душі, в той час як його троє дітей, Ентоні, Анушка і Ален-Фаб'єн, які дуже розділилися в думках про стан здоров'я батька і про те, як краще піклуватися про нього, розривали один одного на частини в засобах масової інформації.