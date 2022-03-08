Понад 25 тисяч українців помилково отримали 6500 гривень за "єПідтримкою"
Понад 25 тисяч українців, що отримали допомогу у 6500 грн в рамках програми "єПідтримка", були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати.
Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги.
"Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", - розповів він.
Таким чином, помилково була виплачена допомога у 166 млн грн.
Марченко відзначив, що на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.
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