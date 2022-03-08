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Понад 25 тисяч українців помилково отримали 6500 гривень за "єПідтримкою"

За словами міністра фінансів Сергія Марченко, як працівники бюджетних установ, вони не мали права на отримання відповідної допомоги"
Понад 25 тисяч українців помилково отримали 6500 гривень за "єПідтримкою"

Понад 25 тисяч українців, що отримали допомогу у 6500 грн в рамках програми "єПідтримка", були працівниками бюджетних установ і не мали права на виплати.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, Мінфін провів верифікацію Реєстру отримувачів допомоги в рамках програми "єПідтримка" за період з 7 по 31 березня 2022 року. У реєстрі міститься інформація щодо майже 4,8 млн отримувачів такої допомоги. 

"Було виявлено 25 тисяч 524 особи, які є працівниками бюджетних установ і не мали права на отримання відповідної допомоги", - розповів він.

Таким чином, помилково була виплачена допомога у 166 млн грн.

Марченко відзначив, що на небюджетний рахунок Мінекономіки вже повернуто близько 12 млн гривень. З них майже 9 млн грн повернули фізичні особи за результатами вжитих заходів, а ще 3 млн грн – банки у вигляді невикористаної допомоги.

Як повідомляв iPress.ua, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділяє майже 74 мільйони доларів додаткової гуманітарної допомоги для підтримки українців, що постраждали в результаті російської агресії.
 
 
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03 08 2022 14:50
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