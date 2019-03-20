НОВИНИВ Україні 263,648 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією перебувають із порушеннями термінів митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Понад 263 тисяч "євроблях" перебувають в Україні із порушеннями митних правил
Після завершення дії знижених ставок українці оформили 199 авто з іноземною реєстрацією
Фото: gettyimages.com
Після завершення дії знижених ставок українці оформили 199 авто з іноземною реєстрацією, ввезених з 2015 року по 25 листопада 2018-го, свідчать дані ДФС станом на 15 березня, повідомля "Економічна правда".
Власники цих транспортних засобів сплатили 17 млн грн податків і зборів, уточнили у відомстві.
Загалом з 22 лютого по 14 березня включно оформлено 5,4 тис. автомобілів, їхні власники перерахували до бюджету 429 млн грн, зазначила ДФС.
Як зазначили в ДФС, серед оформлених під час дії пільгового періоду авто на єврономерах більшість була старша 2010 року - 188 тис. транспортних засобів з 218 тис. автомобілів.
Нагадаємо, що у ДФС назвали топ-п'ять найдорожчих і найдешевших "євроблях".
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 03 2019 19:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Як кандидати в президенти ставляться до прав ЛГБТ?В Україні значна частина населення не лише не підтримує ЛГБТ-спільноту, а й відкрито зневажає її представників. Ба більше, часто політтехнологи будують чорний піар на плітках про "не таку" орієнтацію кандидата
- "Кіборг" Кирило Недря: Досягти миру можна. Інше питання – чим доведеться пожертвувати"Армія – це плоть і кров від нашого суспільства. Якщо в суспільстві не все гаразд, звідки чекати ідеальних військових?"