Понад 263 тисяч "євроблях" перебувають в Україні із порушеннями митних правил

Після завершення дії знижених ставок українці оформили 199 авто з іноземною реєстрацією

В Україні 263,648 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією перебувають із порушеннями термінів митних режимів тимчасового ввезення або транзиту.

Після завершення дії знижених ставок українці оформили 199 авто з іноземною реєстрацією, ввезених з 2015 року по 25 листопада 2018-го, свідчать дані ДФС станом на 15 березня, повідомля "Економічна правда".

Власники цих транспортних засобів сплатили 17 млн грн податків і зборів, уточнили у відомстві.

Загалом з 22 лютого по 14 березня включно оформлено 5,4 тис. автомобілів, їхні власники перерахували до бюджету 429 млн грн, зазначила ДФС.

Як зазначили в ДФС, серед оформлених під час дії пільгового періоду авто на єврономерах більшість була старша 2010 року - 188 тис. транспортних засобів з 218 тис. автомобілів.

Нагадаємо, що у ДФС назвали топ-п'ять найдорожчих і найдешевших "євроблях".