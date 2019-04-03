У ДФС назвали топ-п'ять найдорожчих і найдешевших "євроблях"

Усього за період дії пільгового періоду для розмитнення автівок митниці ДФС оформили понад 218 тисяч таких транспортних засобів

У Державній фіскальній службі назвали топ-п'ять найдорожчих і найдешевших "евроблях", розмитнених у пільговий період.

Про це прес-служба ДФС прозвітувала на своєму сайті.

Так, у топ-п’ятірку дорогих розмитнених "євроблях" увійшли легкові автомобілі таких марок:

Mercedes-Benz, модель AMG G 63 2018 року випуску. Митна вартість – 171,2 тис. дол. Сплачено понад 1,5 млн грн податків та платежів при митному оформленні;

Porsche, модель 971, 2017 рік випуску. Митна вартість – 148,5 тис. дол. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – майже 1,3 млн грн;

Audi, модель R8, 2017 рік випуску. Митна вартість – 137,7 тис. дол. Сума сплачених податків та платежів – майже 1,2 млн грн;

Bentley, модель Mulsanne, 2010 рік випуску. Митна вартість – 108 тис. дол. Сплачено понад 1млн грн податків і платежів;

Bentley, модель Flying spur W12 2014 року випуску. Митна вартість – 96,6 тис. дол. За її розмитнення власник сплатив понад 879 тис. грн.

До топ-п’ятірки недорогих "євроблях", розмитнених у пільговий період, увійшли легкові автомобілі таких марок:

Audi, модель A4 1996 року випуску. Митна вартість – 6,5 тис. грн. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – 42,2 тис. грн;

VW, модель Passat 1998 року випуску. Митна вартість – 7,4 тис. грн. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – 28 тис. грн;

BMW, модель 320D 1998 року випуску. Митна вартість – 8,9 тис. грн. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – 43,9 тис. грн;

Opel, модель Vectra 2001 року випуску. Митна вартість – 8,9 тис. грн. Сума всіх сплачених при митному оформленні податків та платежів – 22,3 тис. грн;

Daewoo, модель Lanos 2000 року випуску. Митна вартість – 9,2 тис. грн. За розмитнення автівки власник сплатив майже 50 тис. грн.

Всього за період дії пільгового періоду для розмитнення автівок митниці ДФС оформили понад 218 тисяч таких транспортних засобів, за що було сплачено майже 14 млрд грн платежів.

Із цих автомобілів майже 140 тис. – авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року – тобто до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За їх оформлення сплачено майже 8,7 млрд гривень.

До топ-п’ятірки митниць, що оформили більше всього "євроблях", увійшли: Волинська (понад 33 тис. авто), Київська міська (понад 30 тис.), Львівська (майже 20 тис.), Одеська (понад 17 тис.) та Закарпатська митниці (майже 16 тис.).

До топ-п’ятірки митних постів (МП), які оформили більше всього авто на "єврономерах", увійшли: МП "Луцьк" Волинської митниці (понад 19 тис.), МП "Західний" Львівської митниці (майже 19 тис.), МП "Столичний" Київської міської митниці ( майже 14 тис.), ВМО № 1 Чернівецької митниці (понад 12 тис.), МП "Спеціалізований" Одеської митниці (понад 10 тис.).

Нагадаємо, що поліція Харківської області оголосила в розшук двох підозрюваних в шахрайстві: вони обманом заволоділи грошима понад ста власників автомобілів на європейській реєстрації.