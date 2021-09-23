Митниця оформила майже 40 тисяч авто на єврономерах за 100 днів спрощеного оформлення

Із 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, по 22 вересня 2021 року лідерами за кількістю розмитнених авто є Закарпатська митниця – 7 659 авто; Київська митниця – 4 163 авто; Одеська митниця – 4 093 авто; Чернівецька митниця – 3 218 авто та Івано-Франківська митниця – 2 361 авто

Державна митна служба за 100 днів дії законов про спрощене розмитнення та оподаткування оформила майже 40 тис. авто на єврономерах.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що до бюджету за період із 15 червня 2021 року по 22 вересня 2021 року вже сплачено близько 1,4 млрд грн.

Із 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, по 22 вересня 2021 року лідерами за кількістю розмитнених авто є Закарпатська митниця – 7 659 авто; Київська митниця – 4 163 авто; Одеська митниця – 4 093 авто; Чернівецька митниця – 3 218 авто та Івано-Франківська митниця – 2 361 авто.

Як повідомлялося, із 15 червня 2021 року введено в дію закони України щодо тимчасового спрощення оподаткування та митного оформлення транспортних засобів. На спрощене митне оформлення та оподаткування відводиться 180 календарних днів – до 10 листопада 2021 року.

Для учасників бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів, строк становить 270 календарних днів – до 8 лютого 2022 року. Відлік часу йде з дня набрання чинності законів –15 травня, а не з дня введення в дію – 15 червня, уточнили в ДМС.

Спрощення стосуватиметься легкових автомобілів та вантажних автівок загальною вагою до 3,5 тонни, які були ввезені в режимі тимчасового ввезення або транзиту і на 31 грудня 2020 року перебували в Україні. Йдеться про ті авто, з року випуску яких минуло 5 і більше років. За ввезення таких транспортних засобів у визначений законом період не потрібно сплачувати ввізне мито.