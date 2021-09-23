НОВИНИДержавна митна служба за 100 днів дії законов про спрощене розмитнення та оподаткування оформила майже 40 тис. авто на єврономерах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Митниця оформила майже 40 тисяч авто на єврономерах за 100 днів спрощеного оформлення
Із 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, по 22 вересня 2021 року лідерами за кількістю розмитнених авто є Закарпатська митниця – 7 659 авто; Київська митниця – 4 163 авто; Одеська митниця – 4 093 авто; Чернівецька митниця – 3 218 авто та Івано-Франківська митниця – 2 361 авто
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Зазначається, що до бюджету за період із 15 червня 2021 року по 22 вересня 2021 року вже сплачено близько 1,4 млрд грн.
Із 1 липня 2021 року, початку роботи Держмитслужби у форматі єдиної юридичної особи, по 22 вересня 2021 року лідерами за кількістю розмитнених авто є Закарпатська митниця – 7 659 авто; Київська митниця – 4 163 авто; Одеська митниця – 4 093 авто; Чернівецька митниця – 3 218 авто та Івано-Франківська митниця – 2 361 авто.
Як повідомлялося, із 15 червня 2021 року введено в дію закони України щодо тимчасового спрощення оподаткування та митного оформлення транспортних засобів. На спрощене митне оформлення та оподаткування відводиться 180 календарних днів – до 10 листопада 2021 року.
Для учасників бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів, строк становить 270 календарних днів – до 8 лютого 2022 року. Відлік часу йде з дня набрання чинності законів –15 травня, а не з дня введення в дію – 15 червня, уточнили в ДМС.
Спрощення стосуватиметься легкових автомобілів та вантажних автівок загальною вагою до 3,5 тонни, які були ввезені в режимі тимчасового ввезення або транзиту і на 31 грудня 2020 року перебували в Україні. Йдеться про ті авто, з року випуску яких минуло 5 і більше років. За ввезення таких транспортних засобів у визначений законом період не потрібно сплачувати ввізне мито.
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23 09 2021 14:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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