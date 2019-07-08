ПОЛІТИКА НОВИНИП’ятого президента Петра Порошенка викликали на черговий допит у Державне бюро розслідувань на 12 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порошенка знову викликали на допит у ДБР
Порошенко фігурує в 11 кримінальних провадженнях
Фото:БПП
Так, початок допиту заплановано на 9:30, повідомляє "Громадське".
Нагадаємо, що Державне бюро розслідування розслідує можливі факти організації незаконного переправлення через державний кордон України п’ятого президента Петро Порошенка.
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