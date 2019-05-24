Порошенко анонсував масштабний з'їзд оновленого БПП 31 травня

Партія "Блок Петра Порошенка - Солідарність" проведе з'їзд 31 травня.

"Я тут, щоб почути ваші думки. І на великому з'їзді, який відбудеться 31 травня, я дуже сподіваюся, що більшість думок, які будуть висловлені сьогодні під час обговорення, точно увійдуть у програмні документи оновленої партії, вашої партії", - повідомив колишній президент Петро Порошенко на форумі "Спільна справа громад" у Києві, інформує LB.ua.

За словами Порошенка, на з'їзді планується масштабне оновлення БПП.

"Наша політична сила прийняла абсолютно чітке рішення з перших секунд: ми йдемо на вибори, беремо участь у виборах і зобов'язані там перемогти", - сказав Порошенко.

Він розраховує, що до нього приєднуватимуться інші партії з демократичного табору.

"Усуненням перешкод для цього об'єднання є оновлена партія з новою назвою, з новим керівництвом, з величезним представництвом громадськості, волонтерів і добровольців", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, на з'їзді Порошенко може офіційно очолити партію, яка буде створена на базі БПП.

Зараз лідером "БПП-Солідарність" формально є мер Києва Віталій Кличко, але фактично у партії немає лідера. Кличко очолив її в серпні 2015 року на шкоду власній політичній силі "УДАР".

Навесні 2016 року Кличко заявив про намір залишити партійний пост через новий закон про державну службу. Чиновникам категорії "А", до яких належить Кличко, тепер заборонено суміщати роботу у виконавчій владі з членством у партіях.

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