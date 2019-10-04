Порошенко приїхав здавати аналізи для міжнародних експертів, - ВІДЕО
Порошенко у середу приїхав до Національного спортивного комплексу "Олімпійський" і зайшов у процедурну кімнату, повідомляє "Українська правда".
Президент має вийти до преси після того, як буде завершена процедура відібрання аналізів.
ФОТО: ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП
Речник штабу Порошенка Олег Медведев говорив, що результати аналізів VADA мають бути готові за 3 дні.
Раніше політичний консультант кандидата у президенти Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що екс-шоумен не прийде у середу здавати аналізи експертам антидопінгової асоціації VADA.
Нагадаємо, що у Києві під офіс команди кандидата у президенти України Володимира Зеленського в Печерському районі приїхали представники Автомайдану, закликають кандидата здати аналізи VADA.
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