Порошенко вважає "політичним переслідуванням" кримінальні провадження стосовно себе

"Це ознака початку парламентської виборчої кампанії. Я дуже уважно стежу за тими звинуваченнями, які йдуть не від моїх ворогів, а від ворогів України"

Екс-президент Петро Порошенко вважає, що кримінальні справи проти нього порушують за скаргами "ворогів України".

"Це ознака початку парламентської виборчої кампанії. Я дуже уважно стежу за тими звинуваченнями, які йдуть не від моїх ворогів, а від ворогів України", - заявив Порошенко, повідомляє "Українська правда".

Він називав справи проти себе "політичним переслідуванням".

"Якщо подається скарга в слідчі органи на те, що українські військові кораблі, які йшли захищати Азовське узбережжя Маріуполя в рамках рутинної ротації, є провокацією проти Російської Федерації, це спроба перекласти відповідальність з Російської Федерації, країни-агресора ... на владу України .. . Я готовий відповідати за це", - сказав Порошенко.

Він також додав, що готовий відповідати за свої дії щодо отримання Україною томосу, тому що "це був правильний рішучий крок".

"Коли намагаються звинуватити в тому, що в 2014 році після 10-денного режиму одностороннього припинення вогню, коли по наших військах вели вогонь з усіх засобів ... і я тоді віддав наказ на контрнаступ, і в результаті цього контрнаступу ми звільнили дві третини окупованого Донбасу . І це був "злочин" проти України. Я готовий нести відповідальність за цей "злочин", - додав попередній глава держави.

Провадження, відкриті проти нього Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою через можливі махінації у сфері енергетики, Порошенко не коментував.

Нагадаємо, сьогодні вдень Спеціалізірованна антикорупційна прокуратура почала провадження щодо правомірності дій Порошенка за даними, наданими колишнім нардепом Дмитром Крючковим. Напередодні Державне бюро розслідувань розпочало попереднє розслідування за фактом можливої державної зради Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Сьогодні заяви проти Порошенка подав також нардеп Нестор Шуфрич: він звернувся до ГПУ, ДБР і СБУ.