Порошенко ввів у дію рішення РНБО щодо аудиту "Укроборонпрому"

Президент Петро Порошенко увів у дію рішення РНБО, що передбачає аудит "Укроборонпрому".

У суботу Петро Порошенко підписав указ про введення в дію рішення РНБО від 6 березня "Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення", йдеться у повідомленні прес-служби президента,

Згідно з рішенням, Кабмін має в місячний строк організувати із залученням міжнародних експертів аудит державного концерну "Укроборонпром" та підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість.

"РНБО також рекомендувала Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань здійснити перевірку і надати правову оцінку фактам, викладеним у засобах масової інформації, щодо порушень у сфері закупівель продукції, робіт, послуг оборонного призначення та за результатами поінформувати громадськість", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Кабінету міністрів доручено забезпечити проведення огляду оборонно-промислового комплексу.

"Уряду також доручено забезпечити усунення корупційних ризиків, підвищення рівня прозорості та посилення контролю з боку держави і громадськості за діяльністю Державного концерну "Укроборонпром" та інших державних підприємств оборонно-промислового комплексу", - зазначили в прес-службі.

Для цього уряд має вжити заходів щодо залучення представників держав-партнерів до роботи наглядової ради "Укроборонпрому".

"Крім того, Кабміну доручено опрацювати питання щодо доцільності утворення центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, з покладенням на цей орган окремих функцій з реалізації державної військово-промислової політики, управління об'єктами державної власності у відповідній сфері та контролю за їх діяльністю, в тому числі Державним концерном "Укроборонпром"", - йдеться в повідомленні.

Також має бути розроблено та внесено на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до закону "Про державне оборонне замовлення", у якому передбачити підвищення рівня прозорості державних закупівель.

Також на розгляд ВР має бути подано законопроект щодо посилення відповідальності, в тому числі кримінальної, за невиконання або неналежне виконання державного оборонного замовлення.

Нагадаємо, що 7 березня президент Петро Порошенко заявив, що аудит державного концерну "Укроборонпром" буде проведено до кінця 2019 року.