Порошенко затвердив емблему та прапор Держбюро розслідувань

У центрі щита розміщено срібний подовжений шестикутник з паралельними бічними сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми. У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами

Президент Петро Порошенко затвердив емблему та прапор Державного бюро розслідувань.

Відповідний указ №292 від 19 травня оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, емблемою Державного бюро розслідувань є темно-синій п'ятисторонній щит зі срібною облямівкою. У центрі щита розміщено срібний подовжений шестикутник з паралельними бічними сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми. У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами.

Прапором Державного бюро розслідувань є прямокутне полотнище синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У центрі полотнища зображено срібний подовжений шестикутник з паралельними бічними сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми. Висота зображення шестикутника становить 1/2 ширини полотнища.

Сторони полотнища прапора ідентичні.



Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань почало роботу 27 листопада 2018 року.