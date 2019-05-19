Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Порошенко затвердив емблему та прапор Держбюро розслідувань

У центрі щита розміщено срібний подовжений шестикутник з паралельними бічними сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми. У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами
Президент Петро Порошенко затвердив емблему та прапор Державного бюро розслідувань.
Порошенко затвердив емблему та прапор Держбюро розслідувань Фото: president.gov.ua

Відповідний указ №292 від 19 травня оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, емблемою Державного бюро розслідувань є темно-синій п'ятисторонній щит зі срібною облямівкою. У центрі щита розміщено срібний подовжений шестикутник з паралельними бічними сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми. У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами.

Прапором Державного бюро розслідувань є прямокутне полотнище синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У центрі полотнища зображено срібний подовжений шестикутник з паралельними бічними сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми. Висота зображення шестикутника становить 1/2 ширини полотнища.

Сторони полотнища прапора ідентичні. 


Фото: president.gov.ua 

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань почало роботу 27 листопада 2018 року.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 05 2019 22:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

Інавгурація Зеленського: Хто з іноземних гостей приїде, текст присяги і процедура

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.