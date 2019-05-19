Порошенко затвердив емблему та прапор Держбюро розслідувань
Відповідний указ №292 від 19 травня оприлюднено на сайті глави держави.
Згідно з документом, емблемою Державного бюро розслідувань є темно-синій п'ятисторонній щит зі срібною облямівкою. У центрі щита розміщено срібний подовжений шестикутник з паралельними бічними сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми. У нижній частині щита - напис "ДБР" срібними літерами.
Прапором Державного бюро розслідувань є прямокутне полотнище синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У центрі полотнища зображено срібний подовжений шестикутник з паралельними бічними сторонами, уздовж яких - подовжені срібні паралелограми. Висота зображення шестикутника становить 1/2 ширини полотнища.
Сторони полотнища прапора ідентичні.
Фото: president.gov.ua
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань почало роботу 27 листопада 2018 року.
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