CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПісля проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван на Прикарпатті троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом - обмороження верхніх кінцівок та обличчя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Порятунок туристів у Карпатах: троє рятувальників звернулися до лікарні
Потерпілих направлено до Коломийської та Калуської ЦРЛ
Фото: dsns.gov.ua
Зазначається, що потерпілих направлено до Коломийської та Калуської ЦРЛ для встановлення остаточного діагнозу та призначення курсу лікування, повідомляє в неділю Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Додамо, що чотирьох туристів з групи, що 22 лютого прямувала на гору Піп Іван Чорногірський, у неділю доставлено до урочища Погорілець, від подальшої госпіталізації вони відмовились.
Нагадаємо, 22 лютого до рятувальників по допомогу звернулася група туристів з восьми осіб, що рухалася на гору Піп Іван Чорногірський. До рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями, двоє з них загинули, п'ятеро туристів рухались самостійно.
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24 02 2019 22:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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