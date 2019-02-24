Порятунок туристів у Карпатах: троє рятувальників звернулися до лікарні

Після проведення пошуково-рятувальних робіт групи туристів поблизу гори Піп Іван на Прикарпатті троє рятувальників звернулися до лікарні з попереднім діагнозом - обмороження верхніх кінцівок та обличчя.

Зазначається, що потерпілих направлено до Коломийської та Калуської ЦРЛ для встановлення остаточного діагнозу та призначення курсу лікування, повідомляє в неділю Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Додамо, що чотирьох туристів з групи, що 22 лютого прямувала на гору Піп Іван Чорногірський, у неділю доставлено до урочища Погорілець, від подальшої госпіталізації вони відмовились.

Нагадаємо, 22 лютого до рятувальників по допомогу звернулася група туристів з восьми осіб, що рухалася на гору Піп Іван Чорногірський. До рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями, двоє з них загинули, п'ятеро туристів рухались самостійно.