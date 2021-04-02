Прем'єр анонсував кадрові зміни на регіональних митницях

Новий голова Держмитслужби Павло Рябікін зараз формує керівництво на рівні регіональних митниць, невдовзі там будуть кадрові зміни.

Фото: sinocom.ru

Про це на загальній зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "Глобальний огляд економіки України" заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає "Економічна правда". "Ми плануємо на митниці й надалі робити реформи. Там іде складний процес трансформації. За минулий рік змінилось 4 керівники. Зараз новий керівник митниці формує керівництво на рівні регіональних митниць, думаю, що невдовзі ви побачите перші кадрові зміни", - анонсував Шмигаль. Читайте також: Іноземець намагався провезти в Україну підроблений одяг відомих брендів - його 9 валіз привернули увагу

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