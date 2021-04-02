CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНовий голова Держмитслужби Павло Рябікін зараз формує керівництво на рівні регіональних митниць, невдовзі там будуть кадрові зміни.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єр анонсував кадрові зміни на регіональних митницях
Фото: sinocom.ru
Про це на загальній зустрічі Європейської Бізнес Асоціації "Глобальний огляд економіки України" заявив прем'єр Денис Шмигаль, передає "Економічна правда".
"Ми плануємо на митниці й надалі робити реформи. Там іде складний процес трансформації. За минулий рік змінилось 4 керівники. Зараз новий керівник митниці формує керівництво на рівні регіональних митниць, думаю, що невдовзі ви побачите перші кадрові зміни", - анонсував Шмигаль.
Читайте також: Іноземець намагався провезти в Україну підроблений одяг відомих брендів - його 9 валіз привернули увагу
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 02 2021 15:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Інавгурація Байдена: у США готуються до збройних протестів, центр Вашингтона закритий
- ВІДЕО У небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит
- ФОТО У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей
No articles