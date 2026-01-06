ДПСУ заборонила в'їзд італійцю з проросійськими поглядами

Державна прикордонна служба України відмовила у в’їзді громадянину Італії, який намагався потрапити в країну через пункт пропуску "Чоп". Прикордонники повідомили, що іноземцю також заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.

Увагу до цього чоловіка із проросійськими поглядами привернув допис українки, який активно поширили в соціальних мережах і засобах масової інформації. Після цього інформацію перевірили під час прикордонного контролю.

Коли 53-річний громадянин Італії прибув до пункту пропуску автобусом, інспектори ДПСУ провели повну перевірку, залучивши інші контролюючі служби.

Перевірка показала, що іноземець дотримується проросійських поглядів і публічно виправдовує збройну агресію росії проти України. Такі дії суперечать нормам українського законодавства.

За результатами перевірки прикордонники ухвалили рішення відмовити італійцю в перетині державного кордону й заборонити йому в’їзд на територію нашої держави.