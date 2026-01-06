Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ДПСУ заборонила в'їзд італійцю з проросійськими поглядами

06 січня 2026, 18:11
ДПСУ заборонила в'їзд італійцю з проросійськими поглядами
Заборона діятиме три роки.
Державна прикордонна служба України відмовила у в’їзді громадянину Італії, який намагався потрапити в країну через пункт пропуску "Чоп". Прикордонники повідомили, що іноземцю також заборонили в’їзд в Україну терміном на три роки.
 
Про це повідомила ДПСУ.
 
Увагу до цього чоловіка із проросійськими поглядами привернув допис українки, який активно поширили в соціальних мережах і засобах масової інформації. Після цього інформацію перевірили під час прикордонного контролю.
 
Коли 53-річний громадянин Італії прибув до пункту пропуску автобусом, інспектори ДПСУ провели повну перевірку, залучивши інші контролюючі служби.
 
Перевірка показала, що іноземець дотримується проросійських поглядів і публічно виправдовує збройну агресію росії проти України. Такі дії суперечать нормам українського законодавства.
 
За результатами перевірки прикордонники ухвалили рішення відмовити італійцю в перетині державного кордону й заборонити йому в’їзд на територію нашої держави.

 

прикордонна службавійна в Україніросія окупанти

