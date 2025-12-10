На румунському кордоні запрацювала біометрична система пропуску EES

З 10 грудня у пунктах пропуску на румунському кордоні стартувала цифрова система в'їзду/виїзду EES.

У "Дяківцях – Раковці", "Красноїльську – Вікову де Сус" та "Дяковому – Халмеу" вже вносять установчі та біометричні дані.

"Порубне – Сірет" приєднається 9 січня 2026 року, тоді як у "Солотвино – Сігету-Мармацієй" система працює з 12 жовтня.

Решта пунктів пропуску Румунії підключать до EES з 10 березня 2026-го.

Процедура включає сканування паспорта, фотографування та зняття відбитків пальців громадян третіх країн (для дітей до 12 років – без відбитків). Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично.

"EES має пришвидшити контроль, підвищити безпеку та точність обліку перебування в ЄС. Порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним", – підкреслили прикордонники.