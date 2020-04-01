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Президент Туркменістану побув діджеєм на новорічному корпоративі

Бердимухамедов не вперше дивує своїми талантами
Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов побув діджеєм на новорічному корпоративі для чиновників
Президент Туркменістану побув діджеєм на новорічному корпоративі Фото: з вільних джерел

Майже годину він ставив свої треки, паралельно пояснюючи, як працює діджейська установка, що таке семпл, як міксувати музику і накладати на неї спецефекти, повідомляє "Громадське".

Відео новорічного концерту оприлюднили на YouTube-каналі Mukam.

Бердимухамедов не вперше дивує своїми талантами. У квітні 2019 року на честь Національного свята ахалтекінського скакуна він зачитав реп про свого коня. Президент виступив разом зі своїм онуком, який є автором музики.

Нагадаємо, що Президент Туркменістану показав військовим, як стріляти по мішенях на велосипеді.

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04 01 2020 13:59
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