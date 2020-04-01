CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов побув діджеєм на новорічному корпоративі для чиновниківПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Туркменістану побув діджеєм на новорічному корпоративі
Бердимухамедов не вперше дивує своїми талантами
Фото: з вільних джерел
Майже годину він ставив свої треки, паралельно пояснюючи, як працює діджейська установка, що таке семпл, як міксувати музику і накладати на неї спецефекти, повідомляє "Громадське".
Відео новорічного концерту оприлюднили на YouTube-каналі Mukam.
Бердимухамедов не вперше дивує своїми талантами. У квітні 2019 року на честь Національного свята ахалтекінського скакуна він зачитав реп про свого коня. Президент виступив разом зі своїм онуком, який є автором музики.
Нагадаємо, що Президент Туркменістану показав військовим, як стріляти по мішенях на велосипеді.
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