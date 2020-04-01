Президент Туркменістану побув діджеєм на новорічному корпоративі

Президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов побув діджеєм на новорічному корпоративі для чиновників

Майже годину він ставив свої треки, паралельно пояснюючи, як працює діджейська установка, що таке семпл, як міксувати музику і накладати на неї спецефекти, повідомляє "Громадське".

Відео новорічного концерту оприлюднили на YouTube-каналі Mukam.

Бердимухамедов не вперше дивує своїми талантами. У квітні 2019 року на честь Національного свята ахалтекінського скакуна він зачитав реп про свого коня. Президент виступив разом зі своїм онуком, який є автором музики.

Нагадаємо, що Президент Туркменістану показав військовим, як стріляти по мішенях на велосипеді.