Прігожин давно планував переворот у росії – CNN

Співробітники американських і західних розвідок бачили ознаки того, що Прігожин веде підготовку до такого кроку, зокрема накопичує зброю і боєприпаси.

Американська розвідка вважає, що керівник ПВК "Вагнера" Євгеній Прігожин планував кинути серйозний виклик російському військовому керівництву протягом досить тривалого часу.

Про це повідомляє CNN.

За словами двох джерел видання, на початку тижня співробітники розвідки провели брифінг для лідерів Конгресу США, відомих як "Банда восьми", про пересування ПВК "Вагнера" і нарощування обладнання поблизу росії.

Співробітники американських і західних розвідок бачили ознаки того, що Прігожин веде підготовку до такого кроку, зокрема накопичує зброю і боєприпаси, сказав один зі співробітників західної розвідки і ще одна людина, знайома з розвідданими.

Цей чиновник сказав, що, на їхню думку, заяви Прігожина про брак боєприпасів для операцій в Україні були навмисним обманом, щоб закласти основу для потенційного військового виклику російському керівництву.

Джерело, знайоме з розвідданими, сказало, що "все сталося дуже швидко", і було важко зрозуміти, наскільки серйозно Прігожин має намір погрожувати російським військовим і куди він поведе свої війська.

Між Прігожиним і міністром оборони рф Сергієм Шойгу кілька місяців триває конфлікт, але вчора він різко загострився. Ватажок "вагнерівців" заявив, що війська рф нібито вдарили по тиловому табору його найманців. Прігожин оголосив, що "буде йти на москву", при цьому він почав із ростова.

Після опівночі Прігожин заявив, що його війська рухаються Ростовською областю, а вранці "вагнерівці" зайняли військові об'єкти в Ростові, зокрема штаб Західного військового округу рф. Після цього колона "вагнерівців" рушила на москву.

При цьому пізніше ватажок найманців вирішив припинити свій бунт та зупинив рух колон "вагнерівців" на столицю рф.

У самопроголошеного президента білорусі Олександра лукашенка заявили, що він умовив Прігожина розпочати деескалацію та припинити свій похід углиб рф.