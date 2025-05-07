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Директорка нацрозвідки США роками використовувала однаковий слабкий пароль

07 травня 2025, 12:55
Директорка нацрозвідки США роками використовувала однаковий слабкий пароль
Фото: з вільного доступу
Використання одного пароля в кількох акаунтах суперечить усталеним рекомендаціям із безпеки
Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард протягом кількох років застосовувала один і той же слабкий пароль для низки особистих інтернет‑акаунтів, свідчать дані з публічних збірок.
 
Про це пише видання Wired.
 
Згідно з даними дослідницьких фірм District4Labs та Constella Intelligence, між 2012 й 2019 роками Габбард використовувала пароль, що містить слово "shraddha", для принаймні шести сервісів:
  • Електронна пошта, пов’язана з її особистим вебсайтом (витоки 2017 року);
  • Обліковий запис Gmail (2019 року);
  • Dropbox та LinkedIn‑акаунти, пов’язані з тією ж електронною адресою (витоки 2012 року);
  • Обліковий запис MyFitnessPal з адресою me.com (витоки 2018 року);
  • Акаунт на сайті HauteLook, що належав Nordstrom (витоки 2018 року).
 
Використання одного пароля в кількох акаунтах суперечить усталеним рекомендаціям із безпеки, особливо коли йдеться про посадовців із допуском до конфіденційної інформації. Габбард була членкинею Конгресу США з 2013 до 2021 року в Комітеті зі збройних сил, Підкомітеті з розвідки та спеціальних операцій і Комітеті закордонних справ. Нині вона керує 18 установами американської розвідки з обсягом бюджету близько $100 млрд.
 
Пароль "shraddha" ймовірно є відсилкою до духовного ім’я "Shraddha Dasi", яке Габбард нібито отримала під час ініціації в "Фундації науки про ідентичність" (одному з відгалужень руху Харе Крішна). Габбард та її представники заперечують будь‑яку нинішню причетність до організації. Зокрема, заступниця її начальниці штабу Алекса Генінґ назвала версію про участь Габбард в організації "ігноруванням фактів та ісламофобським наклепом".
 
Кібербезпекові органи, зокрема Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки (CISA), наполягають на використанні унікальних надскладних паролів для кожного акаунта. У разі викрадення одного пароля зловмисники можуть автоматично спробувати застосувати його до інших облікових записів власника.
 
Як очільниця національної розвідки, Габбард радить Президенту та Раді національної безпеки з усіх розвідувальних питань і відповідає за збереження секретності найважливіших державних даних. Нові відомості про її звички у користуванні паролями порушує питання, чи здатна Габбард вберегти навіть свої власні дані.
СШАрозвідка сша

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