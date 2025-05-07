Директорка нацрозвідки США роками використовувала однаковий слабкий пароль

Використання одного пароля в кількох акаунтах суперечить усталеним рекомендаціям із безпеки

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард протягом кількох років застосовувала один і той же слабкий пароль для низки особистих інтернет‑акаунтів, свідчать дані з публічних збірок.

Про це пише видання Wired.

Згідно з даними дослідницьких фірм District4Labs та Constella Intelligence, між 2012 й 2019 роками Габбард використовувала пароль, що містить слово "shraddha", для принаймні шести сервісів:

Електронна пошта, пов’язана з її особистим вебсайтом (витоки 2017 року);

Обліковий запис Gmail (2019 року);

Dropbox та LinkedIn‑акаунти, пов’язані з тією ж електронною адресою (витоки 2012 року);

Обліковий запис MyFitnessPal з адресою me.com (витоки 2018 року);

Акаунт на сайті HauteLook, що належав Nordstrom (витоки 2018 року).

Використання одного пароля в кількох акаунтах суперечить усталеним рекомендаціям із безпеки, особливо коли йдеться про посадовців із допуском до конфіденційної інформації. Габбард була членкинею Конгресу США з 2013 до 2021 року в Комітеті зі збройних сил, Підкомітеті з розвідки та спеціальних операцій і Комітеті закордонних справ. Нині вона керує 18 установами американської розвідки з обсягом бюджету близько $100 млрд.

Пароль "shraddha" ймовірно є відсилкою до духовного ім’я "Shraddha Dasi", яке Габбард нібито отримала під час ініціації в "Фундації науки про ідентичність" (одному з відгалужень руху Харе Крішна). Габбард та її представники заперечують будь‑яку нинішню причетність до організації. Зокрема, заступниця її начальниці штабу Алекса Генінґ назвала версію про участь Габбард в організації "ігноруванням фактів та ісламофобським наклепом".

Кібербезпекові органи, зокрема Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки (CISA), наполягають на використанні унікальних надскладних паролів для кожного акаунта. У разі викрадення одного пароля зловмисники можуть автоматично спробувати застосувати його до інших облікових записів власника.

Як очільниця національної розвідки, Габбард радить Президенту та Раді національної безпеки з усіх розвідувальних питань і відповідає за збереження секретності найважливіших державних даних. Нові відомості про її звички у користуванні паролями порушує питання, чи здатна Габбард вберегти навіть свої власні дані.