Джерело в наглядовому відомстві повідомило російському виданню, що постанова про порушення кримінальної справи поки не скасована, а розслідування заколоту триває.

Засновник ПВК Євген Прігожин залишається під слідством у справі про заколот.

Про це з посиланням на слідче управління ФСБ рф повідомляє російське видання, пише УП.

"Як стало відомо, на ранок 26 червня кримінальну справу про організацію збройного заколоту (ст. 279 КК), головним фігурантом якого став засновник ПВК "Вагнер" Євген Прігожин, не припинено і продовжує розслідуватися слідчим слідчого управління ФСБ росії. Порушено воно було 23 червня, а про припинення кримінального переслідування пана Прігожина було оголошено після переговорів з ним президента білорусії Олександра лукашенка", - йдеться у повідомленні.

Після того, як сили ПВК припинили марш на москву, вийшли з Ростова-на-Дону і повернулися до своїх польових таборів, 25 червня в рф повідомлялося про те, що в Генпрокуратурі, яка раніше визнала постанову слідчого СУ ФСБ про порушення справи про заколот законним та обґрунтованим, це рішення було скасовано, відповідно й припинено кримінальне переслідування Прігожина.

"Проте джерело в наглядовому відомстві повідомило, що постанова про порушення кримінальної справи поки не скасована, а розслідування заколоту триває. За даними джерела, для ухвалення іншого рішення минуло занадто мало часу", - пишуть пропагандистські ЗМІ.

Нагадаємо, прессекретар президента рф Дмитро Пєсков заявив, що кримінальну справу стосовно ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Прігожина закриють, він "піде в білорусь".