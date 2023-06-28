Прігожин збирався захопити Шойгу і Гєрасімова – WSJ

Видання зазначає, що ФСБ рф дізналася про плани Прігожина за два дні до того, як вони повинні були реалізуватися.

Ватажок ПВК "Вагнер" Євген Прігожин під час свого заколоту планував захопити міністра оборони рф Сергія Шойгу і начальника генштабу Валерія Герасімова під час їхнього запланованого візиту до Ростовської області.

Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на західних офіційних осіб.

Видання зазначає, що ФСБ рф дізналася про плани Прігожина за два дні до того, як вони повинні були реалізуватися. Це змусило його змінити свої наміри в останню хвилину і розпочати марш до москви.

"Передчасний запуск змови був одним із факторів, який могли пояснити його остаточний провал через 36 годин, коли Пригожин скасував збройний марш на москву, який спочатку не зустрів особливого опору", - пише WSJ.

За словами джерела видання, західні спецслужби також заздалегідь дізналися про плани Прігожина, проаналізувавши перехоплені електронні повідомлення і супутникові знімки. На Заході вважають, що початкова змова мала хороші шанси на успіх, але зазнала невдачі після витоку інформації про неї, що змусило Прігожина імпровізувати й на ходу придумувати альтернативний план.

Проте, пише WSJ, дані розвідки піднімають питання про ступінь контролю влади путіним після того, як москва не змогла перешкодити найманцям Прігожина пройти майже весь шлях до столиці, попри те, що кремль знав про підготовку змови.

Згідно з даними розвідки, план Прігожина ґрунтувався на його впевненості в тому, що частина збройних сил росії приєднається до повстання та виступить проти своїх власних командирів. Підготовка також включала в себе накопичення ПВК "Вагнером" великої кількості боєприпасів, палива і військової техніки, включаючи танки, бронемашини і сучасні мобільні засоби ППО за кілька днів до нападу.

Дізнавшись про витік, Прігожин був змушений почати діяти раніше, ніж планувалося. У п'ятницю йому вдалося захопити місто Ростов на півдні росії, - ключовий командний пункт для вторгнення в Україну. За даними західної розвідки, легкість, із якою бойовики "Вагнера" взяли місто-мільйонник з великим військовим аеродромом, дозволяє припустити, що деякі командири регулярних військ могли бути частиною змови, пише WSJ.

Західні чиновники також припускають, що Прігожин розповів про свої наміри ряду високопоставлених офіцерів, в тому числі, командувачу російськими повітряно-космічними силами генералу Сергію Суровікіну. Однак поки не відомо, чи передав Суровікін цю інформацію до ФСБ, і як взагалі відомство дізналося про плани Прігожина.

Відзначається, що Суровікін був першим із високопоставлених командирів, який засудив змову в п'ятницю і закликав Прігожина зупинити своїх людей. Війська під командуванням Суровікіна також завдали авіаударів по колоні "вагнерівців", ставши по суті єдиною силою, яка намагалася протистояти бойовикам Прігожина.