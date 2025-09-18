Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Українська оборона тримає позиції, попри заяви Гєрасімова про просування – Reuters

18 вересня 2025, 10:34
Pool via REUTERS
Міноборони росії повідомило, що генерал Валєрій Гєрасімов, начальник штабу ЗС рф, відвідав позиції своїх військ і зазначив, що просування московських сил відбувається майже за всіма напрямками.

російські війська стверджують про просування на всіх фронтах в Україні, але українські джерела фіксують локальні успіхи оборони. Обидві сторони готуються до нових зіткнень.

Про це повідомляє Reuters.

Президентські та військові відомства обох країн продовжують надавати суперечливу інформацію про перебіг бойових дій на сході України.

У середу, 17 вересня, Міноборони росії повідомило, що генерал Валєрій Гєрасімов, начальник штабу ЗС рф, відвідав позиції своїх військ і зазначив, що просування московських сил відбувається майже за всіма напрямками.

За його словами, найбільші зіткнення відбуваються в районі Красноармійська (радянська назва Покровська), де українські підрозділи намагаються зупинити наступ, проте безуспішно.

російський генерал також згадав про просування військ на захід – у Запорізькій і Дніпропетровській областях, а на північ від них – до Куп'янська і Ямполя, де ведуться бойові дії з руйнуваннями інфраструктури.

Водночас українські офіційні особи та президент Володимир Зеленський відзначають обмежений успіх противника на фронті. В інтерв'ю Sky News Зеленський заявив, що, попри очікування нових атак рф, останні три наступальні операції росіян не принесли значних результатів, хоча Київ готується до можливих масштабніших атак.

Українські командири стверджують, що в районі Покровська їхні війська відбили наступ, а дані відкритих джерел, таких як військовий блог DeepState, фіксують локальні успіхи української оборони у сусідніх районах. Поблизу Куп'янська спроба просування російських військ, за словами представників ЗСУ, призвела до захоплення частини противника в полон.

Ситуація на фронті продовжує залишатися напруженою: російські заяви про просування викликають сумніви, а українська сторона фіксує локальні контратаки та зміцнення оборони.

Обидві сторони готуються до можливих нових наступів, що вказує на продовження бойових дій і необхідність постійного моніторингу ситуації на сході країни.

