Розвідка Британії пояснила, чому Шойгу відвідав командний пункт Чорноморського флоту рф у Криму

У рф змушені активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі.

Успішні операції України у Чорному морі стали наслідком приїзду мініста оборони рф Сергія Шойгу до командного пункту Чорноморського флоту до Криму 17 березня.

Про це йдеться у новому звіті британської розвідки.

Під час зустрічі Шойгу отримав оновлену інформацію про українські операції та обговорив ефективність військово-морських сил. Крім того, він оголосив про нові заходи для підрозділів ЧФ щодо зниження загрози з боку безпілотних літальних апаратів та безпілотних надводних апаратів.

"Особлива увага приділялася проведенню щоденних навчань щодо забезпечення готовності до боротьби дронами, щоб дати можливість екіпажам кораблів швидко відбивати атаки вдень і вночі. Шойгу також наказав оснастити невстановлені об'єкти додатковою великокаліберною зброєю для посилення їхнього захисту", - йдеться у повідомленні.

Водночас британські аналітики припускають, що російський ВМФ вдався до обмеження своїх операцій у східній частині Чорного моря, оскільки його втрати зростають, а сприйняття загрози зростає.

"Оскільки Україна продовжує шукати можливості для завдання ударів на відстані, російське міністерство оборони було змушене активізувати зусилля зі збереження свого флоту у Чорному морі", - додали у розвідці.