Планують виробництво всіх типів БПЛА - від надмалих до важких ударних.

Міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив, що російський військово-промисловий комплекс сформує серійну лінійку всіх типів безпілотників.



Про це Шойгу заявив на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС рф.

"Будемо нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків (БПЛА). Зокрема, формувати серійну лінійку безпілотних літальних апаратів - від надмалих до важких ударних", - сказав Шойгу.



Наприкінці 2023 року очолюваний дочкою російського диктатора володимира путіна Катериною Тихоновою фонд "Національний інтелектуальний розвиток", більш відомий як "Іннопрактика", став співвласником найбільшого підприємства з виробництва безпілотників в рф.