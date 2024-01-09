В рф заявили про вихід на серійне виробництво безпілотників всіх типів
Міністр оборони росії Сергій Шойгу заявив, що російський військово-промисловий комплекс сформує серійну лінійку всіх типів безпілотників.
Про це Шойгу заявив на тематичній селекторній нараді з керівним складом ЗС рф.
"Будемо нарощувати поставки найбільш затребуваних зразків (БПЛА). Зокрема, формувати серійну лінійку безпілотних літальних апаратів - від надмалих до важких ударних", - сказав Шойгу.
Наприкінці 2023 року очолюваний дочкою російського диктатора володимира путіна Катериною Тихоновою фонд "Національний інтелектуальний розвиток", більш відомий як "Іннопрактика", став співвласником найбільшого підприємства з виробництва безпілотників в рф.