Проблеми із завантаженням прав у додатку "ДІЯ" - роз'яснення водіям
Про це повідомляє пресслужба міністерства у Facebook,передає УКРІНФОРМ.
"(6 лютого - ред.) мільйони українців отримали доступ до мобільного застосунку Дія. Але не всім з них вдалося успішно завантажити свої цифрові документи. Розказуємо, з чим пов'язані ці проблеми, та які шляхи вирішення ми пропонуємо", - йдеться в повідомленні.
У міністерстві зазначили, що коли тільки почали працювати над додатком, з’ясували таке: лише 2,5 мільйона українських водіїв мають повні та коректні записи у Єдиному державному реєстрі транспортних засобів МВС, а отже, без проблем зможуть отримати електронне посвідчення. Проте власників посвідчень водія в Україні набагато більше – 9,5 мільйона.
Єдиний державний реєстр транспортних засобів МВС сформувався у 2013 році. Тому повні та достовірні записи у ньому стосувалися переважно громадян, що отримали посвідчення водія після 2013 року. Головне – вони мають оцифровану фотографію.
"Найбільш ефективним рішенням виявилася синхронізація реєстрів – Транспортного та Демографічного. Ми звірили дані про громадян, що мають посвідчення водія, в обох реєстрах та підтягнули фотографії з Демографічного реєстру у відповідні записи Транспортного реєстру, які цих фотографій не мали. Такий крок спрацював лише з тими громадянами, що мають біометричний закордонний паспорт або ID-картку. Потенційна аудиторія мобільного додатку розширилася до 5,5 мільйона водіїв", - зауважили в Мінцифри.
Ще одна проблема, яка стоїть на заваді аутентифікації у "ДІЇ", – некоректність записів у Транспортному реєстрі або сумніви щодо їхньої достовірності з боку МВС, а причина полягає в недосконалості Реєстру транспортних засобів – його формували буквально по зернятку: деякі регіони вели реєстри у паперовому вигляді, деякі – у таблицях та застарілих базах даних. Це спричинило допущення великої кількості помилок при формуванні єдиного реєстру.
"Аби переконатися у достовірності документів, необхідним етапом є додаткова їх верифікація. Для цього ми запровадили у застосунку необхідну можливість. Дія дає користувачеві посилання на Електронний кабінет водія, авторизуватися у якому можна швидко за допомогою BankID. Там водію запропонують завантажити фото з обох боків документу, що потребує додаткової верифікації, та заповнити невеличку форму. Заявка спрямовується у сервісний центр МВС, і після успішної перевірки водій отримує бажаний доступ до Дії", - наголосили в Мінцифри.
Нагадаємо, що з нагоди запуску електронного сервісу «Дія» національний телеком-оператор “Київстар” робить доступ до цього застосунку безлімітним і без плати за трафік.
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