Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прокурор Єнін підтвердив виклик на допит представників оточення Порошенка

ГПУ очікує на них 25 квітня
Заступник генпрокурора Євген Єнін підтвердив автентичність підозр екс-главі Адміністрації президента Борису Ложкіну, заступнику глави АП Олексію Філатову та колишній голові нацбанку Валерії Гонтаревій у так званій "справі Курченка". Вони мають з’явитися на допит в ГПУ сьогодні, 25 квітня.
Прокурор Єнін підтвердив виклик на допит представників оточення Порошенка Фото: pravda.com.ua

Єнін, який є старшим групи прокурорів у цій справі, повідомив журналістам під час прес-конференції, інформує "Громадське".

"Щодо їхньої явки або не явки. На сьогоднішній день зазначені фігуранти мають з’явитися, кожному розписано час протягом цього дня. Наскільки мені відомо, адвокати одного з представників зранку з’являлись до Генеральної прокуратури", - сказав прокурор.

Єнін пояснив, що особисто він не згодний з достатністю доказів, але прокурори групи автономні і, якщо хтось з них думає, що доказів достатньо, він має право оголосити підозру.

"Але потрібно чітко дотримуватись Кримінально-процесуального кодексу. Справедливості не можна досягнути незаконними методами. Я про штучні докази або їхню відсутність, а також про порушення прокурорами норм КПК, інакше це шлях до виправдувальних вироків, а також мільйонних компенсацій фігурантам кримінальних проваджень", - резюмував він.

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.

У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.

Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.

У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 04 2019 15:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.