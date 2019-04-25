Прокурор Єнін підтвердив виклик на допит представників оточення Порошенка

Заступник генпрокурора Євген Єнін підтвердив автентичність підозр екс-главі Адміністрації президента Борису Ложкіну, заступнику глави АП Олексію Філатову та колишній голові нацбанку Валерії Гонтаревій у так званій "справі Курченка". Вони мають з’явитися на допит в ГПУ сьогодні, 25 квітня.

Єнін, який є старшим групи прокурорів у цій справі, повідомив журналістам під час прес-конференції, інформує "Громадське".

"Щодо їхньої явки або не явки. На сьогоднішній день зазначені фігуранти мають з’явитися, кожному розписано час протягом цього дня. Наскільки мені відомо, адвокати одного з представників зранку з’являлись до Генеральної прокуратури", - сказав прокурор.

Єнін пояснив, що особисто він не згодний з достатністю доказів, але прокурори групи автономні і, якщо хтось з них думає, що доказів достатньо, він має право оголосити підозру.

"Але потрібно чітко дотримуватись Кримінально-процесуального кодексу. Справедливості не можна досягнути незаконними методами. Я про штучні докази або їхню відсутність, а також про порушення прокурорами норм КПК, інакше це шлях до виправдувальних вироків, а також мільйонних компенсацій фігурантам кримінальних проваджень", - резюмував він.

28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.

Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.

У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.

Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.

Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.

Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.

У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.

В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.