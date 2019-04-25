Прокурор Єнін підтвердив виклик на допит представників оточення Порошенка
Єнін, який є старшим групи прокурорів у цій справі, повідомив журналістам під час прес-конференції, інформує "Громадське".
"Щодо їхньої явки або не явки. На сьогоднішній день зазначені фігуранти мають з’явитися, кожному розписано час протягом цього дня. Наскільки мені відомо, адвокати одного з представників зранку з’являлись до Генеральної прокуратури", - сказав прокурор.
Єнін пояснив, що особисто він не згодний з достатністю доказів, але прокурори групи автономні і, якщо хтось з них думає, що доказів достатньо, він має право оголосити підозру.
"Але потрібно чітко дотримуватись Кримінально-процесуального кодексу. Справедливості не можна досягнути незаконними методами. Я про штучні докази або їхню відсутність, а також про порушення прокурорами норм КПК, інакше це шлях до виправдувальних вироків, а також мільйонних компенсацій фігурантам кримінальних проваджень", - резюмував він.
28 березня ГПУ повідомила про завершення розслідування проти олігарха-втікача Сергія Курченка.
Водночас, інформаційне агентство "УНІАН" олігарха Ігоря Коломойського повідомило, що прокурор у цій справі Костянтин Кулик висунув підозри, в тому числі, представникам оточення президента Петра Порошенка.
У Генпрокуратурі заперечили цю інформацію, заявивши, що ці повідомлення про підозру зробили з порушенням законодавства.
Олігарха Сергія Курченка називали "гаманцем Януковича". Він виник в інформаційному просторі в кінці 2012 року, коли купив ФК "Металіст" у Олександра Ярославського, а пізніше створив групу енергетичних компаній "СЄПЕК". Олігарх втік з України після Революції гідності.
Курченко фігурує у численних розслідуваннях правоохоронців та журналістів, зокрема, щодо розкрадання майна державного підприємства "Укргазвидобування" та незаконного ввезення на територію України та реалізації нафтопродуктів.
Прокурор Кулик наразі є заступником начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури і колишнім прокурором сил АТО.
У жовтні 2016 року САП і НАБУ скерували до суду справу про незаконне збагачення Кулика.
В Адміністрації президента заявили, що вважають ці повідомлення провокацією Коломойського.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Дебати на Олімпійському: НАЖИВО
- ВІДЕО Порошенко проводить мітинг на Майдані. До акції долучився Парубій, - НАЖИВО
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулеткуЗеленський сідає в крісло Банкової без історії (бекграунду) за плечима, а відповідно може сконструювати свою власну. Чи вдасться її зробити успішною молодому "вже-політику" – питання часу. А поки замість ворожіння на кавовій гущі, погляньмо на ті напрями зовнішньої політики, де перешкоди можуть стати шансами
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в УкраїніЧого очільники іноземних держав очікують від України у наступні п'ять років
- Рада ухвалила закон про українську мову, - ВІДЕО
- Зовнішня політика Зе-Президента: Крутіть рулетку
- Реакція світових лідерів на результати президентських виборів в Україні
- Вибори-2019. Національний екзит-пол: Зеленський 73,2%, Порошенко 25,3%
- Опитування КМІС: Зеленський - 72,2%, Порошенко - 25,4%, - ІНФОГРАФІКА