СПОРТ НОВИНИГлава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси Василя Ломаченка, розповів, чи можливий бій-реванш українського боксера з абсолютним чемпіоном світу у легкій дивізіоні американцем Теофімо Лопесом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Промоутер Ломаченка назвав умови для бою-реваншу з Лопесом
Бій-реванш може відбутися, коли світ упорається з наслідками пандемії
Василь Ломаченко. Фото: Stephen Dunn/Getty Images
За словами Арума, такий поєдинок можливий, але він відбудеться тоді, коли світ упорається з наслідками пандемії коронавірусу, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com.
"Якщо робити бій-реванш, треба робити його тоді, коли увесь цей коронавірус закінчиться, коли люди будуть вакциновані, а ми зможемо заробити гроші на вхідних квитках та інших речах", - заявив Арум.
Нагадаємо, що ексчемпіон світу з боксу британець Карл Фремптон вважає, що українець Василь Ломаченко був занадто обережним у програному чемпіонському поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
20 10 2020 17:08 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Україна зіграє на Євро-2020 з переможцем матчу Грузія - Північна Македонія
- ВІДЕО Роналду забив більше ста м'ячів за збірну Португалії
- ВІДЕО Світоліна вперше вийшла в чвертьфінал Вімблдону і встановила черговий рекорд
- Let's get ready to rumble! Олександр Усик – Мурат ГассієвБій Олександр Усик - Мурат Гассієв - це протистояння діаметрально протилежних стилів. Увечері 21 липня на кону стоятиме все
- Ася Казанцева: "Якщо у вас є бабуся, яку ви любите, то навчіть її ловити покемонів" "Якщо вона проти, то хоча б ходіть з нею гуляти"
No articles