Промоутер Ломаченка назвав умови для бою-реваншу з Лопесом

Бій-реванш може відбутися, коли світ упорається з наслідками пандемії

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси Василя Ломаченка, розповів, чи можливий бій-реванш українського боксера з абсолютним чемпіоном світу у легкій дивізіоні американцем Теофімо Лопесом.

За словами Арума, такий поєдинок можливий, але він відбудеться тоді, коли світ упорається з наслідками пандемії коронавірусу, повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Klitschko-brothers.com.

"Якщо робити бій-реванш, треба робити його тоді, коли увесь цей коронавірус закінчиться, коли люди будуть вакциновані, а ми зможемо заробити гроші на вхідних квитках та інших речах", - заявив Арум.

Нагадаємо, що ексчемпіон світу з боксу британець Карл Фремптон вважає, що українець Василь Ломаченко був занадто обережним у програному чемпіонському поєдинку з американцем Теофімо Лопесом.