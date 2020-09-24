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Протест шахтарів: під землею залишаються 117 гірників

У переговорному процесі домовленостей не знайдено
На чотирьох шахтах Криворізького залізорудного комбінату підземний страйк 24 вересня продовжують 117 гірників
Протест шахтарів: під землею залишаються 117 гірників Фото: facebook.com/pavllis

 

“117 гірникам чотирьох шахт Кривбасу стан здоров’я дозволяє залишатися в надскладних для цілодобового перебування умовах. В умовах загрозливих для здоров’я та життя”, - повідомив Волинець.
 
Він також зазначив, що офіційної реакції влади на гуманітарну катастрофу у Кривому Розі, попри чисельні звернення як самих шахтарів, їх родин, так і міжнародних правозахисних організацій, немає.
 
Протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт Криворізького залізорудного комбінату.
 
На 21-й день протесту під землею залишався 121 гірник. Про це голова Конфедерації вільних профспілок України та Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець написав у Фейсбуці, повідомляє Укрінформ.
 
У переговорному процесі домовленостей не знайдено, шахтарі продовжують перебувати під землею на усіх чотирьох шахтах КЗРК.
 
У Кривому Розі та Києві тривають акції на підтримку шахтарів.
 
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив голові Дніпропетровської ОДА ініціювати діалог між працівниками та керівництвом Криворізького залізорудного комбінату. Також Державна служба України з питань праці за дорученням уряду перевіряє публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат".
 
У середу, 23 вересня, у Кривому Розі на сесії міської ради депутати вдруге підтримали звернення до Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України та Міністерства інфраструктури щодо ситуації на підприємствах міста, де страйкують шахтарі.
 
Державна служба України з питань праці під час планової перевірки виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.
 
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24 09 2020 11:27
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