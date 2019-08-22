НОВИНИПротивники обов'язкової вакцинації в четвер, 22 серпня, вийшли на мітинг до Офісу президента у зв'язку із забороною на відвідування шкіл і дитсадків нещепленими дітьми.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Противники щеплень вийшли на мітинг до офісу Зеленського, - ФОТО
Учасники акції вирішили, що їхній вибір важливіший за суспільні інтереси
Фото: Lb.ua
Учасники мітингу заявили, що ця заборона суперечить їхньому праву вільного вибору, повідомляє LB.ua.
Фото:LB.ua
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки підтвердили заборону на відвідування шкіл і дитсадків дітьми, які не були вакциновані відповідно до національного календаря щеплень.
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