Противники щеплень вийшли на мітинг до офісу Зеленського, - ФОТО Учасники акції вирішили, що їхній вибір важливіший за суспільні інтереси

Противники обов'язкової вакцинації в четвер, 22 серпня, вийшли на мітинг до Офісу президента у зв'язку із забороною на відвідування шкіл і дитсадків нещепленими дітьми.

Фото: Lb.ua

Учасники мітингу заявили, що ця заборона суперечить їхньому праву вільного вибору, повідомляє LB.ua.

Фото:LB.ua Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я і Міністерство освіти і науки підтвердили заборону на відвідування шкіл і дитсадків дітьми, які не були вакциновані відповідно до національного календаря щеплень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію