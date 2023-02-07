Прибутки ТРЦ Ocean Plaza йшли на фінансування російського ВПК – Trap Aggressor

Впритул до початку великої війни прибутки столичного ТРЦ Ocean Plaza, через ланцюжок різних компаній, прямували на рахунки близької до путіна родини Ротенбергів – за гроші з цих рахунків сімʼя олігарха придбала 2 патронні заводи в росії, які виготовляли озброєння на замовлення російського ВПК.

Про це ідеться у відеорозслідуванні журналістки Інни Попович для проєкту Trap Aggressor.

Слідство встановило, що за кошти, отримані від роботи ТРЦ, син Аркадія Ротенберга Ігор у 2017 році придбав 48% акцій "Тульського патронного заводу", а у 2019 році – 50% "Ульянівського патронного заводу". Пізніше заводи отримували державні контракти на виробництво озброєння, ідеться в розслідуванні.

Крім того, за даними слідчих, з Ocean Plaza роками виводили мільйони доларів через кіпрські офшори.

"Ідеться не лише про прибутки, отримані від діяльності ТРЦ, а й про ухилення від сплати податків та внесення недостовірних даних у фінансову звітність для легалізації отриманих у злочинний спосіб коштів. Лише з жовтня 2020-го по лютий 2022-ий на кіпрські рахунки з компанії «ІС "Либідь" перевели понад мільярд гривень. У цей період співвласником третини бізнесу вже був українець Василь Хмельницький", – відзначає Попович.

Слідство щодо Аркадія Ротенберга та фірм-власниць Ocean Plaza досі триває.

Ротенберг, на якого Україна повторно наклала персональні санкції у жовтні 2022 року, залишається тіньовим власником ТРЦ, додають у Trap Aggressor.

Нагадаємо, служба безпеки ліквідувала схему підпільного фінансування російський силових структур через компанії, що належать Оксані Марченко, дружині підозрюваного у держзраді екснардепа Віктора Медведчука.