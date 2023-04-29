Пригожин заявив, що ПВК "Вагнер" скоро перестане існувати

Глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин також поскаржився на нестачу боєприпасів.

За його словами, організація скоро зникне так, як вагнерівці закінчуються.

Про це повідомляє CNN.

"На сьогоднішній день ми приходимо до того, що ПВК "Вагнер" закінчується, і за якийсь короткий час перестане існувати. Ми підемо в історію, нічого страшного, так буває", — заявив Пригожин.

Існування "Вагнера" станеться через великі втрати тому, що бойовиків ПВК Кремль використовує як "гарматне м'ясо".

Євген Пригожин вкотре поскаржився на нестачу боєприпасів.