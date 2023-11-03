Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

ПВК "Вагнер" може передати "Хезболлі" російську ППО

03 листопада 2023, 11:25
ПВК
Wikipedia
російська ПВК "Вагнер" може надати підтримуваному Іраном ліванському угрупованню "Хезболла" систему протиповітряної оборони SA-22, яка в росії має назву "Панцир-С1".

Про це повідомило The Wall Street Journal.

"Один з американських чиновників заявив, що Вашингтон не підтвердив відправку системи. Але він стежить за дискусіями за участю "Вагнера" і "Хезболли", і потенційні поставки викликають серйозну заклопотаність", - пише видання.

США розмістили авіаносець у Східному Середземномор'ї, щоб спробувати утримати Хезболлу від відкриття Північного фронту проти Ізраїлю.

Адже після атаки Хамас на Ізраїль - Хезболла обстріляла Ізраїль, у відповідь Єрусалим атакував Ліван.

Крім того, військові ПВК "Вагнер" діють у Сирії, де також присутні бойовики "Хезболли".

 
ХезболлаПВК ВагнерПанцир-С1

Останні матеріали

Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Політика
Живе від зарплати до зарплати. Новий спікер США Майк Джонсон не задекларував жодного рахунку – The Daily Beast
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 15:21
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Політика
росія почала світову війну та розділила світ навпіл. Але її може завершити перемога України – Януш Бугайські
Переклад iPress – 03 листопада 2023, 12:29
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Політика
Україна: перешкоди 2024 року. Вибори, стратегія Заходу і виробництво – Мік Раян
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 23:22
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Cуспільство
Розбудили звіра. путінська росія потерпає від наслідків терористичної атаки Хамас на Ізраїль – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 16:03
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Хліб та Видовища
Як пала Індія. 600 секс-іграшок і діамантовий нашийник для собак – рецензія у The Telegraph
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 13:41
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Хліб та Видовища
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 20:05
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється