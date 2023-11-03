ПВК "Вагнер" може передати "Хезболлі" російську ППО

російська ПВК "Вагнер" може надати підтримуваному Іраном ліванському угрупованню "Хезболла" систему протиповітряної оборони SA-22, яка в росії має назву "Панцир-С1".

Про це повідомило The Wall Street Journal.

"Один з американських чиновників заявив, що Вашингтон не підтвердив відправку системи. Але він стежить за дискусіями за участю "Вагнера" і "Хезболли", і потенційні поставки викликають серйозну заклопотаність", - пише видання.

США розмістили авіаносець у Східному Середземномор'ї, щоб спробувати утримати Хезболлу від відкриття Північного фронту проти Ізраїлю.

Адже після атаки Хамас на Ізраїль - Хезболла обстріляла Ізраїль, у відповідь Єрусалим атакував Ліван.

Крім того, військові ПВК "Вагнер" діють у Сирії, де також присутні бойовики "Хезболли".