білорусь постачає росії нові шасі для "Панцир-С1" – їх уже могли застосувати у війні

06 квітня 2026, 09:02
білорусь постачає росії нові шасі для
Цікаво, що раніше росія розглядала використання білоруських шасі для експортних контрактів.

білорусь із 2024 року розпочала постачання спеціалізованих шасі для російських зенітних гарматно-ракетних комплексів "Панцир-С1". Йдеться про платформи виробництва Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ).

Про це повідомляє "Мілітарний".

Зазначається, що нові шасі моделі МЗКТ-7930-312 мають замінити базу на вантажівках КамАЗ, які відзначалися низькою прохідністю та схильністю до перекидання через високий центр ваги бойового модуля. Загалом Мінськ мав поставити росії 18 таких платформ.

Оновлене шасі отримало броньовану кабіну, змінену конструкцію лобового скла та покращену стабілізацію. За даними журналістів, для інтеграції використовувався бойовий модуль із індексом 72В6, що вказує на версію "Панцир-С1" саме для потреб армії рф, а не експортні або модернізовані варіанти.

Ймовірно, частина техніки вже використовується у війні проти України. Зокрема, у Маріуполі зафіксували уражений "Панцир-С1" із характерним силуетом шасі МЗКТ, який раніше помилково вважали розробкою іншого російського виробника.

Цікаво, що раніше росія розглядала використання білоруських шасі для експортних контрактів. Однак для постачання "Панцир-С1" до Об’єднаних Арабських Еміратів було обрано платформу 8×8 від компанії MAN.

Таким чином, білорусь фактично долучається до модернізації російських систем протиповітряної оборони, які можуть застосовуватися у війні проти України.

