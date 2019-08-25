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П'яний водій намагався прорватися через блокпост у Маріуполі, йому прострелили колеса

"Під час спілкування з гвардійцями від водія було чути сильний запах алкоголю. Порушуючи вимоги військового наряду, громадянин К. намагався уникнути відповідальності і спробував прорватися через блокпост на транспортному засобі"
У Маріуполі на блокпосту затримали водія, який спробував прорватися через блокпост у стані алкогольного сп'яніння.
П Фото: ЕРА

"Під час несення служби на блокпосту, який розташований на східній околиці Маріуполя, військовослужбовці Національної гвардії України для перевірки документів зупинили автомобіль ВАЗ-21013. Під час спілкування з гвардійцями від водія було чути сильний запах алкоголю. Порушуючи вимоги військового наряду, громадянин К. намагався уникнути відповідальності і спробував прорватися через блокпост на транспортному засобі", -  повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.

Нацгвардійцям довелося застосувати зброю, але водій не відреагував на попереджувальний постріл і не зупинив автомобіль, збивши при цьому шлагбаум. Після цього військові відкрили вогонь по колесах.

Водія затримали й надали медичну допомогу у зв'язку з травмуванням, а потім передали співробітникам маріупольської поліції.

Нагадаємо, що на блокпосту біля Станиці Луганської бойовик незаконних збройних формувань побив цивільного чоловіка.

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