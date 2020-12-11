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Питання втрати Україною безвізу через рішення КСУ зняте — ОП

Питання про позбавлення України безвізового режиму з Європейським Союзом після рішення Конституційного суду про скасування низки норм антикорупційного законодавства зняте з розгляду.
Питання втрати Україною безвізу через рішення КСУ зняте — ОП Фото: Українська правда

Про це повідомляє "Громадське" з посиланням на заявиву заступника керівника Офісу президента Ігора Жовкви в етері Радіо НВ.

Він розповів, що одразу після ухвалення Конституційним судом рішення від 27 жовтня було безліч дзвінків та повідомлень від західних партнерів України, які були цим приголомшені.

"Партнери могли очікувати всіляких дивних рішень КСУ, але очевидно не такого й не в такому масштабі", — зазначив Жовква.

Заступник керівника ОП наголосив, що питання безвізу вдалося владнати завдяки тому, що президент Володимир Зеленський у той же день зібрав термінове засідання Ради національної безпеки і оборони й за його результатами вніс до Верховної Ради "проєкт розв’язання кризи". Також за підсумками засідання було ухвалене рішення уряду про відновлення публічного доступу до електронних декларацій.

"На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму — чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, — ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери", — заявив Жовква.

Він зауважив, що наразі народні депутати разом з експертами Венеційської комісії та представниками Міністерства юстиції напрацьовують оптимальний варіант виходу з ситуації, у якій опинилася країна після рішення КСУ.

Нагадаємо, що Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

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12 11 2020 16:54
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