QR-код проти підробок: в Україні змінять правила пакування ліків
"Ми будемо запроваджувати нову систему вимог до пакування для того, щоб наносили відповідний QRкод, який дасть можливість відслідкувати від початку виробництва до реалізації ліки",- сказав Гройсман, повідомляє "Укрінформ".
На його думку, питання якості ліків є надзвичайно важливим." Я думаю, що для кожного українця це дуже важливо, бо іноді є хвороба, люди вживають ліки, а вони не допомагають. Чому? Тому що є неякісними або фальсифікованими", - підкреслив Гройсман.
Окрім того, додав Прем'єр, КМУ візьметься за обмеження цін на лікарські засоби.
Нагадаємо, що уряд затвердив Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, який зокрема передбачає продаж антибіотиків лише за рецептом.
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