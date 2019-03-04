Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

QR-код проти підробок: в Україні змінять правила пакування ліків

КМУ візьметься за обмеження цін на лікарські засоби
Уряд запровадить нову систему вимог до пакування ліків, яка дозволить відстежувати їх шлях від початку виробництва до реалізації.
QR-код проти підробок: в Україні змінять правила пакування ліків Фото: Fotolia

"Ми будемо запроваджувати нову систему вимог до пакування для того, щоб наносили відповідний QRкод, який дасть можливість відслідкувати від початку виробництва до реалізації ліки",- сказав Гройсман, повідомляє "Укрінформ".

На його думку, питання якості ліків є надзвичайно важливим." Я думаю, що для кожного українця це дуже важливо, бо іноді є хвороба, люди вживають ліки, а вони не допомагають. Чому? Тому що є неякісними або фальсифікованими", - підкреслив Гройсман.

Окрім того, додав Прем'єр, КМУ візьметься за обмеження цін на лікарські засоби.

Нагадаємо, що уряд затвердив Національний план дій боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, який зокрема передбачає продаж антибіотиків лише за рецептом.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

03 04 2019 12:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

Хочеш миру – готуйся до війни: Ветеран АТО Андрій Кудабеков вчить виживати в умовах небезпеки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.