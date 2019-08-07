Рада хоче заборонити телемости з Росією, - Парубій

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики підготує законопроект, який унеможливить проведення телемосту між телеканалом NewsOne і "Россия 24"

Парубій сподівається, що в четвер, коли має бути розглянутий цей проект, всі народні депутати будуть на своїх місцях у сесійній залі парламенту.

"Ми домовились з комітетом з питань свободи слова, що буде підготовлений законопроєкт, який унеможливить проведення телемосту між Україною і країною-агресором Росією", - розповів голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу в понеділок, йдеться в "Укрінформ".

"Цим законопроєктом, який внесли народні депутати України, — це переважно ініціатива від команди "Європейської солідарності", - вона передбачає, фактично, продовження тієї законодавчої логіки, щоб усі ті, хто заперечує російську агресію, хто заперечує окупацію української території публічно, повинні нести кримінальну відповідальність. Вони, фактично, є інформаційними агентами країни-агресора Росії. І це має бути не просто загальносуспільний осуд, має бути кримінальна відповідальність, щоб таких прецедентів як ефір, який планується із забороненим в Україні каналом, не могло мати місце в Україні", - зазначив Парубій.

Спікер сподівається, що комітет прийме рішення і Рада цього тижня зможе перейти до розгляду цього законопроєкту, бо він має визначатися як невідкладний і є важливим для "відбиття інформаційних атак і Російської Федерації, і п'ятої колони".

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.