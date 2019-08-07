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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада хоче заборонити телемости з Росією, - Парубій

Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики підготує законопроект, який унеможливить проведення телемосту між телеканалом NewsOne і "Россия 24"
Парубій сподівається, що в четвер, коли має бути розглянутий цей проект, всі народні депутати будуть на своїх місцях у сесійній залі парламенту.
Рада хоче заборонити телемости з Росією, - Парубій Фото: president.gov.ua

"Ми домовились з комітетом з питань свободи слова, що буде підготовлений законопроєкт, який унеможливить проведення телемосту між Україною і країною-агресором Росією", - розповів голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу в понеділок, йдеться в "Укрінформ".

"Цим законопроєктом, який внесли народні депутати України, — це переважно ініціатива від команди "Європейської солідарності", - вона передбачає, фактично, продовження тієї законодавчої логіки, щоб усі ті, хто заперечує російську агресію, хто заперечує окупацію української території публічно, повинні нести кримінальну відповідальність. Вони, фактично, є інформаційними агентами країни-агресора Росії. І це має бути не просто загальносуспільний осуд, має бути кримінальна відповідальність, щоб таких прецедентів як ефір, який планується із забороненим в Україні каналом, не могло мати місце в Україні", - зазначив Парубій.

Спікер сподівається, що комітет прийме рішення і Рада цього тижня зможе перейти до розгляду цього законопроєкту, бо він має визначатися як невідкладний і є важливим для "відбиття інформаційних атак і Російської Федерації, і п'ятої колони".

Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.

Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".

Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським NewsOne.

За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до нації заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne - "це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори".

Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.

Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24". 

Врешті український телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту з Росією через погрози журналістам.

 

 

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08 07 2019 14:13
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