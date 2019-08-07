Рада хоче заборонити телемости з Росією, - Парубій
"Ми домовились з комітетом з питань свободи слова, що буде підготовлений законопроєкт, який унеможливить проведення телемосту між Україною і країною-агресором Росією", - розповів голова Верховної Ради Андрій Парубій на брифінгу в понеділок, йдеться в "Укрінформ".
"Цим законопроєктом, який внесли народні депутати України, — це переважно ініціатива від команди "Європейської солідарності", - вона передбачає, фактично, продовження тієї законодавчої логіки, щоб усі ті, хто заперечує російську агресію, хто заперечує окупацію української території публічно, повинні нести кримінальну відповідальність. Вони, фактично, є інформаційними агентами країни-агресора Росії. І це має бути не просто загальносуспільний осуд, має бути кримінальна відповідальність, щоб таких прецедентів як ефір, який планується із забороненим в Україні каналом, не могло мати місце в Україні", - зазначив Парубій.
Спікер сподівається, що комітет прийме рішення і Рада цього тижня зможе перейти до розгляду цього законопроєкту, бо він має визначатися як невідкладний і є важливим для "відбиття інформаційних атак і Російської Федерації, і п'ятої колони".
Нагадаємо, що телеканал NewsOne Тараса Козака, близький до кума російського президента Віктора Медведчука, стверджує, що народам України й Росії потрібен телеміст для відновлення миру.
Ведучий програми "Вести недели" на російському пропагандистському каналі "Росія24" Дмитро Кісельов анонсував проведення телемосту "Треба поговорити".
Телеміст заплановано на 12 липня і відбудеться спільно з українським NewsOne.
За твердженням працівників каналу "ідея телемосту "Треба поговорити" між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень із боку глядачів, вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події, яка відбудеться 12 липня о 18.00".
Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні до нації заявив, що анонсований телеміст пропагандистів РФ і каналу NewsOne - "це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами, мета якого - знову розділити нас з вами, всіх українців, на два табори".
Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Данилюк наголосив, що РНБО напрацьовує рішення щодо планів пропагандистів та закликав політиків припинити істерику.
Служба безпеки України ініціювала скликання позачергового засідання РНБО у зв’язку із запланованим телемостом між телеканалами NewsOne і "Россия 24".
Врешті український телеканал NewsOne заявив про скасування телемосту з Росією через погрози журналістам.
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