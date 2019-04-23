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Рада НБУ схвалила перерахування в держбюджет 64,9 млрд гривень замість 47,6 млрд

Майже весь прибуток регулятора піде в державну казну
Рада Національного банку 23 квітня провела засідання, на якому затвердила фінансову звітність і кошторис за 2018 рік.
Рада НБУ схвалила перерахування в держбюджет 64,9 млрд гривень замість 47,6 млрд Фото: НБУ

Згідно з рішенням, про яке повідомив у Facebook голова Ради НБУ Богдан Данилишин, Національний банк перекаже в державний бюджет 64,878 млрд гривень свого прибутку за 2018 рік. У законі про державний бюджет Національний банк зобов'язано перераховувати в бюджет лише 47,6 млрд гривень. Про це повідомляє LB.ua.

Ще 3,566 млрд гривень будуть спрямовані на формування резервів власного капіталу.

Загальний прибуток Нацбанку за 2018 рік склав майже 68,5 млрд гривень.

Нагадаємо, що окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації "ПриватБанку".

В уряді закликають не панікувати через "ПриватБанк".

Кандидат у президенти и чинний глава держави Петро Порошенко заявив, що авантюра з поверненням "Приватбанку" олігарху Ігорю Коломойському  загрожує Україні дефолтом і економічною кризою.

У команді кандидата у президента шоумена Володимира Зеленського вважають судове рішення щодо ПриватБанку результатом "провалу судової реформи Порошенка".

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23 04 2019 15:31
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