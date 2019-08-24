Рада планує першого дня почати процедуру скорочення числа депутатів до 300
29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі комітети. Також імовірне внесення кандидата на посаду прем'єр-міністра, а найголовніше, що цього дня планується розгляд "60-70 стрижневих законопроєктів", повідомляє LB.ua.
Серед них точно буде законопроєкт про зняття депутатської недоторканності, законопроєкт про скорочення чисельності депутатів із 450 до 300. Також імовірний розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві.
Решту списку проєктів ще допрацьовують.
Засідання може затягнутися до пізнього вечора або ночі.
На початку серпня один з лідерів "Слуги народу" Руслан Стефанчук, який претендує на посаду першого віцеспікера Верховної Ради, заявив, що новий парламент з першого дня продемонструє надзвичайну ефективність роботи. За його словами, планується змінювати Конституцію і регламент парламенту.
Раніше Стефанчук також пропонував згадати про результати референдуму 2000 року, на який виносилися питання скорочення кількості депутатів, обмеження депутатської недоторканності, створення двопалатного парламенту і збільшення повноважень президента щодо розпуску парламенту.
Порядок внесення змін до Конституції передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт має бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів) і на одній з наступних чергових сесій ухвалений не менш як 300 голосами.
Нагадаємо, що після першого засідання Верховної Ради 9-го скликання Україна не отримає новий уряд, заявив керівник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.
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