Рада планує першого дня почати процедуру скорочення числа депутатів до 300

Також імовірне внесення кандидата на посаду прем'єр-міністра, а найголовніше, що цього дня планується розгляд "60-70 стрижневих законопроєктів"

Верховна Рада планує першого дня своєї роботи розглянути десятки законопроєктів, зокрема почати процес внесення змін до Конституції України.

29 серпня планується оголосити про формування більшості, запустити всі комітети. Також імовірне внесення кандидата на посаду прем'єр-міністра, а найголовніше, що цього дня планується розгляд "60-70 стрижневих законопроєктів", повідомляє LB.ua.

Серед них точно буде законопроєкт про зняття депутатської недоторканності, законопроєкт про скорочення чисельності депутатів із 450 до 300. Також імовірний розгляд законопроєкту про проведення місцевих виборів у Києві.

Решту списку проєктів ще допрацьовують.

Засідання може затягнутися до пізнього вечора або ночі.

На початку серпня один з лідерів "Слуги народу" Руслан Стефанчук, який претендує на посаду першого віцеспікера Верховної Ради, заявив, що новий парламент з першого дня продемонструє надзвичайну ефективність роботи. За його словами, планується змінювати Конституцію і регламент парламенту.

Раніше Стефанчук також пропонував згадати про результати референдуму 2000 року, на який виносилися питання скорочення кількості депутатів, обмеження депутатської недоторканності, створення двопалатного парламенту і збільшення повноважень президента щодо розпуску парламенту.

Порядок внесення змін до Конституції передбачає голосування на двох сесіях. У першому читанні законопроєкт має бути схвалений простою більшістю (226 народних депутатів) і на одній з наступних чергових сесій ухвалений не менш як 300 голосами.

Нагадаємо, що після першого засідання Верховної Ради 9-го скликання Україна не отримає новий уряд, заявив керівник президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков.