Рада планує запровадити електронну реєстрацію місця проживання

Ухвалення законопроєкту має на меті запровадження декларування та реєстрації місця проживання в електронній формі

Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила в першому читанні законопроєкт, який передбачає запровадження декларування та реєстрації місця проживання в електронній формі.

Відповідний законопроєкт 5463 "Про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні" у першому читанні підтримав 251 народний депутат, повідомляє Укрінформ.

Як ідеться в пояснювальній записці, ухвалення законопроєкту має на меті запровадження декларування та реєстрації місця проживання в електронній формі.

Відповідно до положень законопроєкту, місце проживання декларується у: житлі, яке знаходиться у приватній власності; житлі, призначеному для короткострокового проживання (гуртожитках, військових частинах, спеціалізованій соціальній установі, стаціонарній соціально-медичній установі тощо).

Місце проживання реєструється: у житлі комунальної власності, що підлягає приватизації; у службовому житлі.

Законопроєктом також визначається можливість отримання послуг в електронній формі, перелік усіх необхідних документів та відомостей необхідних для декларування/реєстрації місця проживання, заборона вимагати для декларування або реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачені цим законопроєктом, документів.

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Законопроєктом також закріплюється право власника житла скасувати задеклароване/зареєстроване місце проживання третіх осіб у житлі, що йому належить, за підстав, зазначених у законі без рішення суду.

Реєстри територіальних громад функціонуватимуть виключно в електронній формі та обмінюватимуться інформацією між собою та з державними реєстрами в автоматичному режимі. При цьому для забезпечення роботи зазначених реєстрів органи місцевого самоврядування мають право створити або використовувати вже створені власні інформаційно-телекомунікаційні системи чи безоплатно використовувати засоби відомчої інформаційної системи ДМС.

Скасовується паперовий документообіг; виключається можливість дублювання реєстрації у різних реєстрах територіальних громад; органи будуть обмінюватися інформацію про місце проживання без залучення особи; інформація про місце проживання відповідатиме дійсності на момент її запиту.

Законопроєкт також розширює способи звернення за послугами. Змінити місце проживання можна буде відвідавши орган реєстрації або ЦНАП, а також замовивши таку послугу онлайн через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Послуги надаватимуться в електронній формі, що значно скоротить час, необхідний для їх надання; немає потреби відвідувати органи реєстрації або ЦНАП.

Окрім цього, при зверненні за отриманням інших послуг, інформацію про місце проживання осіб органи державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності отримують самостійно шляхом доступу до відомчої інформаційної системи ДМС.