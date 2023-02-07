Рада призначила Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ

Верховна Рада призначила міністром внутрішніх справ Ігоря Клименка, який до цього був в. о. глави МВС та начальником Національної поліції України.

Таке рішення на засіданні 7 лютого підтримав 321 нардеп, повідомив Ярослав Железняк у телеграмі.

Наприкінці 1990-х Клименко чотири роки був начальником розрахунку ракетної бригади. З 1998-го по 2004-й служив в органах внутрішніх справ психологом, начальником відділення центру практичної психології УМВС у Харківській області, начальником центру практичної психології департаменту кадрового забезпечення Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, у грудні 2001 – березні 2002 року Клименко був спецспівробітником Спеціального миротворчого центру при МВС України. Також у 2002 році він служив у складі оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС України у Косово.

У 2011 році Клименко був заступником начальника, а потім і начальником управління інспекції з особового складу Департаменту кадрового забезпечення (ДКЗ) МВС України. З кінця 2011-го по березень 2014-го Клименко обіймав посаду начальника управління професійної підготовки та освіти ДКЗ МВС України. Потім він очолив увесь Департамент кадрового забезпечення.

У 2015-2017 роках Клименко також обіймав посаду ДКЗ, але вже у Нацполіції. У жовтні 2017 року його призначили заступником очільника Національної поліції України – начальником ДКЗ. Наступного року він став заступником глави НПУ, а у вересні 2019-го – очолив Нацполіцію.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада призначила очільником Служби безпеки України Василя Малюка, який до цього виконував обов’язки глави спецслужби та схвалила укази президента Володимира Зеленського про продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 19 лютого ще на 90 днів до 18 травня.