Рада закликала демократичний світ підтримати Харлан та скасувати її дискваліфікацію

Ольга Харлан відмовилася потиснути руку російській спортсменці, яку перемогла.

Верховна рада звернулася до парламентів та урядів демократичних держав світу, олімпійського комітету, міжнародних спортивних федерацій про засудження незаконної дискваліфікації Ольги Харлан.

Про це повідомляє народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За його даними, проект постанови №9554 підтримали 320 депутатів.

Згідно з рішенням, Рада рішуче засуджує ганебне рішення Міжнародної федерації фехтування про дискваліфікацію української спортсменки та закликає Міжнародну федерацію фехтування:

⁃ повністю скасувати дискваліфікацію Ольги Харлан та офіційно принести їй вибачення;

⁃ притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до ухвалення рішення про дискваліфікацію Ольги Харлан;

⁃ пожиттєво дискваліфікувати російську спортсменку Анну Смірнову за провокативний вчинок, що суперечить олімпійському духу.

В остаточній редакції постанови також було додано наступний абзац:

"Ольга Харлан намагалась показати усій міжнародній спортивній спільноті, що участь у міжнародних спортивних заходах представників країни-терориста, країни-агресора, яку очолює міжнародний злочинець владімір путін, ордер на арешт якого виданий Міжнародним судом в Гаазі, злочини якого підтримує переважна більшість російських громадян, є аморальною і неприпустимою".

Нагадаємо, 27 липня на чемпіонаті світу з фехтування спалахнув скандал через дискваліфікацію української спортсменки Ольги Харлан. Вона відмовилася потиснути руку російській спортсменці, яку перемогла.